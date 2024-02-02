Що стало причиною протесту

Фермери обурені бездіяльністю влади Польщі та її зобов'язанням співпрацювати з Європейською Комісією, дотримуючись рішень щодо імпорту сільськогосподарської продукції та харчових продуктів з України. Аграрії вважають, що страйк стане для них єдиним виходом із ситуації.

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Ми вирішили здійснити цей крок, оскільки становище, яке було представлено Брюсселем останнього дня січня 2024 року, абсолютно неприйнятне для всього сільськогосподарського співтовариства,

— йдеться в заяві профспілки "Солідарність".

31 січня 2024 року Європейська комісія зробила офіційну пропозицію продовжити безмитний режим для українського експорту ще на один рік, до середини 2025 року. Проте ця пропозиція містить обмеження, які раніше не були такими суворими, і враховує інтереси фермерів з країн Європейського Союзу та інших сторін.

Важливо! Нові самостійні торговельні заходи передбачають встановлення квот на найчутливіші продукти, такі як м'ясо птиці, яйця та цукор. Якщо обсяг імпорту цих товарів перевищить середньорічні обсяги імпорту за 2022 і 2023 роки, на них буде введено мита.

Втім, польські аграрії вважають, що таке рішення "вдарить" по їхньому бізнесу й обмежить у можливості отримувати прибуток від сільськогосподарської продукції.

Ми просимо наших співгромадян про розуміння та усвідомлення складної ситуації, в якій ми всі опинилися. Ми боремося за наше спільне благо — збереження польських родинних сільськогосподарських господарств від банкрутства та занепаду,

— додають у профспілці.

Угоди з фермерами

Нагадаємо, раніше міністр сільського господарства Польщі Чеслав Секерський погодився піти на угоду з аграріями й виконати частину їхніх вимог.

Тоді йшлося про угоду з представниками фермерської організації "Підкарпатське ошукане село", які блокували кордон з Україною.

Тоді польський уряд погодився задовольнити три вимоги фермерів:

надання субсидій на кукурудзу;

гарантії непідвищення податків;

дешеві кредити.

Польські фермери мали як внутрішні, так і зовнішні мотиви для блокування кордону. По-перше, ще влітку Польща ввела ембарго на імпорт української сільськогосподарської продукції через втрати доходу, зазначені фермерами. Було також гучне вимагання громадського руху "Ошукане село" розширити це обмеження на такі продукти, як м'які фрукти, цукор, спирт, мед, яблучний концентрат, яйця, м'ясо птиці й багато інших.

Зауважте! Правління Польщі планувало збільшити податки для сільських жителів на 21%, але після масових протестів аграріїв відмовилося від цієї ініціативи. Однак закон щодо підвищення податків повинен бути схвалений Сеймом, і органи місцевого самоврядування отримають компенсацію з державного бюджету на 2025 рік.

Фермери також вимагали субсидій для вирощування кукурудзи та доступних кредитів для активного розвитку сільськогосподарського сектору в Польщі.