Масштабні протести польських фермерів

Пообіді польські фермери вийшли на масштабну акцію протесту. Цього разу вона охопила на український кордон, а всю територію країни.

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Учасники демонстрації повідомили, що у більшості випадків не будуть перекривати дорогу. Здебільшого йдеться про повільний проїзд сільгосптехніки, а також акції вздовж доріг. Загалом трактори та інша сільськогосподарська техніка будуть у 150 місцях по всій території Польщі.

Перша вимога протестувальників – жодного розширення безмитного імпорту української агропродукції. Також йдеться про імпорт з інших країн, які не застосовують стандарти Європейського Союзу при вирощуванні своєї продукції.

Протести фермерів охопили всю Польщу / Скриншот з Google maps

Окрім того, фермери хочуть, аби при вступі Україні до ЄС у сфері сільського господарства був поділ на сектори.

Друга вимога фермерів – перегляд Єдиної аграрної політики та протест проти правил, які повинна запровадити Зелена угода.

Ми вимагаємо змін в екосхемах та умовності: менше бюрократії та більше біологізації,

– йдеться у листі організаторів страйку.

Нагадаємо, раніше польський прем'єр Дональд Туск відвідав Україну та провів переговори з українським колегою Денисом Шмигалем. За підсумками зустрічі вони повідомили, що вже працюють над механізмом регуляції українського експорту та знайдуть варіант, який задовольнить обидві сторони.