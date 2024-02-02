Что стало причиной протеста

Фермеры возмущены бездействием властей Польши и ее обязательством сотрудничать с Европейской Комиссией, соблюдая решения по импорту сельскохозяйственной продукции и пищевых продуктов из Украины. Аграрии считают, что забастовка станет для них единственным выходом из ситуации.

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Мы решили осуществить этот шаг, поскольку положение, которое было представлено Брюсселем в последний день января 2024 года, абсолютно неприемлемо для всего сельскохозяйственного сообщества,

— говорится в заявлении профсоюза "Солидарность".

31 января 2024 года Европейская комиссия сделала официальное предложение продлить беспошлинный режим для украинского экспорта еще на один год, до середины 2025 года. Однако это предложение содержит ограничения, которые ранее не были такими строгими, и учитывает интересы фермеров из стран Европейского Союза и других сторон.

Важно! Новые самостоятельные торговые меры предусматривают установление квот на чувствительные продукты, такие как мясо птицы, яйца и сахар. Если объем импорта этих товаров превысит среднегодовые объемы импорта за 2022 и 2023 годы, на них будут введены пошлины.

Впрочем, польские аграрии считают, что такое решение "ударит" по их бизнесу и ограничит в возможности получать прибыль от сельскохозяйственной продукции.

Мы просим наших сограждан о понимании и осознании сложной ситуации, в которой мы все оказались. Мы боремся за наше общее благо – сохранение польских семейных сельскохозяйственных хозяйств от банкротства и упадка,

— добавляют в профсоюзе.

Соглашения с фермерами

Напомним, ранее министр сельского хозяйства Польши Чеслав Секерский согласился пойти на соглашение с аграриями и выполнить часть их требований.

Тогда речь шла о соглашении с представителями фермерской организации "Подкарпатское обманутое село", которые блокировали границу с Украиной.

Тогда польское правительство согласилось удовлетворить три требования фермеров:

предоставление субсидий на кукурузу;

гарантии неповышения налогов;

дешевые кредиты.

Польские фермеры имели как внутренние, так и внешние мотивы для блокирования границы. Во-первых, еще летом Польша ввела эмбарго на импорт украинской сельскохозяйственной продукции из-за потерь дохода, указанные фермерами. Было также громкое требование общественного движения "Обманутое село" расширить это ограничение на такие продукты, как мягкие фрукты, сахар, спирт, мед, яблочный концентрат, яйца, мясо птицы и многие другие.

Обратите внимание! Правление Польши планировало увеличить налоги для сельских жителей на 21%, но после массовых протестов аграриев отказалось от этой инициативы. Однако закон о повышении налогов должен быть одобрен Сеймом, и органы местного самоуправления получат компенсацию из государственного бюджета на 2025 год.

Фермеры также требовали субсидий для выращивания кукурузы и доступных кредитов для активного развития сельскохозяйственного сектора в Польше.