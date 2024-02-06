Служба державної безпеки Грузії 5 лютого заявила, що виявила вибухівку буцімто українського походження. Там розповіли, що затримали вантаж із шістьма вибуховими пристроями – їх нібито везли з Одеси до Воронежа, щоб здійснити теракт. Три бомби залишилися в Грузії, а інші три мали поїхати у Воронеж.

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Коли хтось намагається зробити Грузію об'єктом російської агресії за межами країни – це дуже серйозна подія, і вона викликає занепокоєння. Це ще раз підтверджує те, про що, в принципі, відкрито говорили високопосадовці українського уряду – що вони хотіли і, ймовірно, все ще хочуть другого фронту в нашій країні,
– сказав він.

У посольстві заявили, що перевіряють інформацію про вибухівку.

"Посольство розраховує, що грузинська сторона утримуватиметься від політизації цієї справи. Висловлюємо зацікавленість та готовність до конструктивної взаємодії з правоохоронними та іншими компетентними органами Грузії з метою об'єктивного, неупередженого та всебічного з'ясування усіх обставин справи, а також встановлення реальних її організаторів", – ідеться в офіційній заяві.

Утім, Іраклій Кобахідзе фактично відмахнувся від заяв української сторони.

"Політизація тут ні до чого, вони загрожували нашим державним інтересам. До чого тут політизація? Безпека країни – це також політичне питання, але політизація не має до цього жодного стосунку. Якби Україна мала посла в Грузії, вони, напевно, не зробили б такої заяви", – висловився він.

  • Секретар РНБО Олексій Данілов у березні 2022 року говорив про те, що відкриття другого фронту на територіях, які колись захопила Росія, дуже допомогло б Україні. Тоді він назвав такими територіями Абхазію і Південну Осетію та Придністров'я.
  • У травні 2022 року тодішній прем'єр Грузії Іраклій Гарібашвілі сказав, що його країна не воюватиме з Росією, тож другого фронту не буде. Мовляв, війн було достатньо – "буде розвиток, будівництво та мир".
  • Утім, вже у березні 2023 року Данілов сказав, що Україна не буде допомагати відвойовувати грузинам і молдаванам їхні території. Це мають зробити вони самі – якщо вважають, що це їхня земля.

Чому в Грузії змінюється влада


Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі 29 січня оголосив, що йде у відставку, – нібито задля внутрішньої демократії. 1 лютого правляча партія "Грузинська мрія" повідомила, що Гарібашвілі обійме посаду голови політсили. На нового прем'єра висунули Іраклія Кобахідзе – він відіграє ключову роль у партії. Його кандидатуру має підтримати парламент. Опозиція пов'язує ці зміни з поверненням у політику мільярдера Бідзіни Іванішвілі – саме він 2012 року заснував "Грузинську мрію".