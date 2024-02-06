Служба державної безпеки Грузії 5 лютого заявила, що виявила вибухівку буцімто українського походження. Там розповіли, що затримали вантаж із шістьма вибуховими пристроями – їх нібито везли з Одеси до Воронежа, щоб здійснити теракт. Три бомби залишилися в Грузії, а інші три мали поїхати у Воронеж.

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Що заявив Іраклій Кобахідзе про Україну

Коли хтось намагається зробити Грузію об'єктом російської агресії за межами країни – це дуже серйозна подія, і вона викликає занепокоєння. Це ще раз підтверджує те, про що, в принципі, відкрито говорили високопосадовці українського уряду – що вони хотіли і, ймовірно, все ще хочуть другого фронту в нашій країні,

– сказав він.

Як відреагувала Україна

У посольстві заявили, що перевіряють інформацію про вибухівку.

"Посольство розраховує, що грузинська сторона утримуватиметься від політизації цієї справи. Висловлюємо зацікавленість та готовність до конструктивної взаємодії з правоохоронними та іншими компетентними органами Грузії з метою об'єктивного, неупередженого та всебічного з'ясування усіх обставин справи, а також встановлення реальних її організаторів", – ідеться в офіційній заяві.

Майбутній прем'єр Грузії вважає, що не політизує ситуацію

Утім, Іраклій Кобахідзе фактично відмахнувся від заяв української сторони.

"Політизація тут ні до чого, вони загрожували нашим державним інтересам. До чого тут політизація? Безпека країни – це також політичне питання, але політизація не має до цього жодного стосунку. Якби Україна мала посла в Грузії, вони, напевно, не зробили б такої заяви", – висловився він.

Україна "хоче відкрити другий фронт" у Грузії: на чому ґрунтуються заяви Кобахідзе

Секретар РНБО Олексій Данілов у березні 2022 року говорив про те, що відкриття другого фронту на територіях, які колись захопила Росія, дуже допомогло б Україні. Тоді він назвав такими територіями Абхазію і Південну Осетію та Придністров'я.

У травні 2022 року тодішній прем'єр Грузії Іраклій Гарібашвілі сказав, що його країна не воюватиме з Росією, тож другого фронту не буде. Мовляв, війн було достатньо – "буде розвиток, будівництво та мир".

Утім, вже у березні 2023 року Данілов сказав, що Україна не буде допомагати відвойовувати грузинам і молдаванам їхні території. Це мають зробити вони самі – якщо вважають, що це їхня земля.