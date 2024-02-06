Ранее Саломе Зурабишвили выразила сомнения в возможности судебного преследования российского лидера Путина и китайского Си Цзиньпина. Партия "Грузинская мечта" была возмущена словами главы государства.

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Россия продолжает вести гибридную войну

Саломе Зурабашвили рассказала, что Россия продолжает вести гибридную войну против Грузии, используя все инструменты. В частности, говоря о вызовах, перед которыми оказалась Грузия в 2023 году, она вспомнила войну в Украине.

Россия не смогла сломить Украину, более того, она не смогла подорвать единство и солидарность Европы и даже укрепила ее. Несмотря на неудачу или из-за нее, Россия начала новую гибридную войну против Грузии, для которой она использует все формы и оружие,

– заявила глава Грузии.

В то же время она отметила, что российский план по превращению Очамчирского порта в военную базу ставит целью перенос противостояния на Черное море. По ее словам, говорится о грузинских территориальных водах.

Зурабишвили отметила, что таким образом Россия создает угрозу стратегической перспективе Черного моря.

Усиление контроля над аннексированными территориями

Глава Грузии отметила, что сейчас на оккупированных территориях объявления мобилизация. По ее словам, на линии оккупации продолжаются постоянные запугивания, преследования, похищения и убийства местных жителей.

Кроме того, Зурабишвили напомнила о шагах, которые осуществил Кремль для аннексии Абхазии. Она вспомнила о захвате Очамчирского порта, государственной резиденции в Бичвинте и сухумского аэропорта Бабушера.

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