Раніше Саломе Зурабішвілі висловила сумніви у можливості судового переслідування російського лідера Путіна та китайського Сі Цзіньпіна. Партія "Грузинська мрія" була обурена словами очільниці держави.

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Росія продовжує вести гібридну війну

Саломе Зурабашвілі розповіла, що Росія продовжує вести гібридну війну проти Грузії, використовуючи всі інструменти. Зокрема, говорячи про виклики, перед якими опинилася Грузія у 2023 році, вона згадала війну в Україні.

Росія не змогла зломити Україну, ба більше, вона не змогла підірвати єдність і солідарність Європи й навіть зміцнила її. Попри невдачу або через неї, Росія почала нову гібридну війну проти Грузії, для якої вона використовує всі форми й зброю,

– заявила глава Грузії.

Водночас вона зауважила, що російський план стосовно перетворення Очамчирського порту на військову базу ставить за мету перенесення протистояння на Чорне море. За її словами, мовиться про грузинські територіальні води.

Зурабішвілі наголосила, що таким чином Росія створює загрозу стратегічній перспективі Чорного моря.

Посилення контролю над анексованими територіями

Очільниця Грузії зазначила, що наразі на окупованих територіях оголошення мобілізація. За її словами, на лінії окупації тривають постійні залякування, переслідування, викрадення і вбивства місцевих жителів.

Крім того, Зурабішвілі нагадала про кроки, які здійснив Кремль задля анексії Абхазії. Вона згадала про захоплення Очамчирського порту, державної резиденції в Бічвінті та сухумського аеропорту Бабушера.

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