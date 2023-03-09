Законопроєкт про "іноагентів" – це абсолтно російський закон, який закріплює владу олігарха Бідзіни Іванішвілі. Про це в ефірі 24 Каналу розповіла депутатка парламенту Грузії, голова фракції "Єдиний національний рух" Хатія Деканоідзе.

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Влада Грузії не хоче перемоги України

За словами співрозмовниці, опозиція вже тиждень бореться за те, щоб цей закон не був скхваленим. Втім, парламент Грузії за нього все ж таки проголосував.

Почалися дуже великі протести. Багато людей довкола парламенту протестують, скандують. Є вимоги, щоб влада відкинула цей закон, і щоб відпустили всіх затриманих протестувальників,

– розповіла парламентарка.

На її думку, Бідзіна Іванішвілі та його партія "Грузинська мрія" – це люди, які виконують волю не грузинського народу, а зовсім іншої держави. Мова, звісно ж, про Росію, яка для Грузії є окупантом.

"Адже 20% нашої території окуповані російськими військами. Чесно кажучи, після 24 лютого, коли почалася повномасштабна агресія Росії, вже тоді було зрозуміло, що Іванішвілі не хоче перемоги України", – заявила Хатія Деканоідзе.

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Політикиня з Грузії переконана, що Іванішвілі не вірить у перемогу України, а "Грузинська мрія" не хоче, щоб такий сценарій завершення війни реалізувався.

Мене називали зрадницею, оскільки я підтримувала Україну. Та ми будемо боротися за свободу, адже партнери кажуть, що схвалення цього закону викличе серйозні ускладнення для статусу кандидата в ЄС,

– підкреслила депутатка.

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі пообіцяла накласти вето на цей законопроєкт. Втім, це не вирішить проблеми, оскільки в Іванішвілі є необхідна більшість у парламенті, щоб здолати вето.

Бідзіна Іванішвілі



Це грузинський олігарх і політики, прем'єр-міністр Грузії у 2012 – 2013 роках і лідер партії "Грузинська мрія – демократична Грузія".



Його пов'язують з Росією та Кремлем. І щоб довести такий зв'язок, далеко ходити не потрібно. Серед активів олігарха зокрема банк "Російський кредит", великий пакет акцій "Газпрому" та багато інших.

Протести в Грузії