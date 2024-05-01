Грузини вже неодноразово виходили на мирні демонстрації проти закону "Про прозорість іноземного впливу". Водночас варто зазначити, що це не останнє голосування перед тим, як законопроєкт стане законом.

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Голосування за законопроєкт

Парламент Грузії затвердив у другому читанні закон "Про прозорість іноземного впливу". За нього проголосували 83 депутати, проти – 23. Раніше прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе заявив, що голосування щодо законопроєкт у третьому, остаточному читанні відбудеться за два тижні.

Під час голосування не обійшлося без бійки. Все почалося після того, як депутат "Сили народу" Дмитро Хундадзе кинув книгу у бік жінок.

Є фізичне побиття жінок. Депутати "Грузинської мрії" також кидають (пляшки – 24 Канал) в жінок. Папуашвілі прийшов сказати Хабеішвілі, що він хвилюється, а Тіка сказав йому піти, що нікому не потрібні їхні хвилювання. Потім почалася бійка. Підійшли чоловіки. Він ще кидає пляшки в жінок, більше немає ні парламенту, ні демократії,

– каже депутат Теона Акубардія.

Бійка в грузинському парламенті під час голосування: дивіться відео

Також під час засідання з сесійної зали вигнали кількох опозиційних депутатів. Одразу після голосування люди почали знову збиратися біля грузинського парламенту.

Під парламентом Грузії збирається мітинг: дивіться відео

Зазначимо, що законопроєкт внесли на розгляд у другому читанні 30 квітня. Одразу після цього грузини також вийшли на мітинг, де проти них спецпризначенці застосували насильницькі методи.

Після цього євродепутатка Віола фон Крамон заявила, що насильство проти протестувальників у Грузії повинне зіткнутися з конкретними наслідками. Вона закликала відкликати у Грузії статус кандидата на вступ до ЄС, який країна отримала в грудні минулого року. Окрім цього, вона хоче зупинення європейського фінансування проєктів Грузії, запровадження санкції проти проросійського олігарха, що є фактичним керівником партії влади і заборони в'їзд для депутатів, які голосували за суперечливий закон.

Мітинги у Грузії

В ніч на 1 травня активісти, опозиція, представники неурядового сектору, молодіжні організації і рухи перекрили проспект Руставелі в Тбілісі. Вони виступили проти закону "Про прозорість іноземного впливу", який є абсолютним аналогом російського закону про "іноагентів".

Лідери опозиції закликали не ухвалювати "російський" закон та не позбавляти Грузію європейського майбутнього.

У ту ж ніч грузинські спецпризначенці намагались жорстко розігнати учасників мирного протесту. Вони застосували сльозогінний газ і водомет, повідомлялося про затримання учасників. За офіційними данними затримано 63 громадянина.

Під час мітингу постраждали кілька людей, у тому числі голова партії "Національний рух", народний депутат Леван Хабеішвілі