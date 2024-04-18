Цей закон ще більше зблизить Грузію з Росією та поховає європейську перспективу країни. Чи може Євросоюз запобігти ухваленню закону, розповів 24 Каналу грузинський політолог Гела Васадзе.

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Ризики ухвалення закону

З одного боку влада Грузії декларує, що країна хоче бути членом Європейського Союзу, а з іншого боку, з'являються проросійські законодавчі ініціативи. Брюссель не може вплинути на ухвалення законів у Грузії, але може зробити кроки на випередження, аби грузинська влада далі не рухалася в цьому напрямку.

Європейська рада не може забрати у Грузії статус кандидата в члени ЄС, який надала 14 грудня 2023 року, адже такої процедури не існує. Проте є значно страшніший варіант для грузинської влади й суспільства – позбавлення безвізового режиму.

Я не думаю, що рішення щодо безвізу буде ухвалена зараз. Найімовірніше, якщо події розвиватимуться за негативним сценарієм, то його можуть ухвалити восени після виборів, які мають відбутися в жовтні 2024 року,

– мовив грузинський політолог.

Позбавлення Грузії безвізу може бути дуже серйозним ударом, що розпалить протести у країні. Чинна влада повинна розуміти, що треба робити все, аби уникнути цього. Насамперед через те, що у Грузії виросло вже не одне покоління, для яких Брюссель набагато ближчий за Москву.

Нагадаємо, у 2023 парламент Грузії уже відхиляв законопроєкт Про прозорість іноземного впливу. Тоді через нього в країні спалахнули масові протести.

Експерт щодо Грузії та Кавказу, директор південнокавказької філії Центру дослідження армії України Володимир Копчак дав цікаве визначення цим подіям – грузинська влада вибудовує лінію Суровікіна проти Європейського Союзу для того, щоб Захід не міг заважати їм робити все, що вони хочуть.

Вибачте, хлопці, але якщо ви не хочете, то нічого не вийде. Це не Європа хоче до Грузії, а Грузія хоче до Європи,

– додав Васадзе.

Негативний сценарій ймовірний саме після виборів, адже якщо велика маса людей все одно проголосує за цю владу, то вийде, що грузини не готові й не хочуть поки що в Європу.

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