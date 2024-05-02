Грузинский журналист и автор программы "Контекст" Ираклий Таблиашвили заявил 24 Каналу, что грузинский народ протестует не только против этого закона или власти, но и против Российской империи. Он добавил, что молодежь, которая блокирует практически все центральные улицы Тбилиси, это понимает. Отметим, что массовые протесты в стране начались еще после голосования за закон в первом чтении.

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"Поколение прекрасно понимает, что Грузии с Россией не по пути", – подчеркнул Таблиашвили.

Россия еще в начале 90-х годов прошлого века оккупировала часть Грузии, а потом еще в 2008-м году дополнительно туда ворвалась и снова оккупировала ее территорию. К тому же страна-агрессор в 2014-м году оккупировала Крым и часть Донецкой, Луганской областей Украины. А в 2022-м году начала полномасштабную войну против украинского государства.

Она не останавливается, она не раскаивается. Россия – кощунственная страна. Поколение, которое родилось в двухтысячные годы, которое только примет участие в выборах, оно тоже понимает, с каким кощунственным государством мы имеем дело. "Империя зла",

– сказал грузинский журналист.

Россия не останавливается и продолжает войну против всех народов, которые любят свободу. Грузинская молодежь вышла на улицы и не остановится до тех пор, пока не выгонит всех ставленников ФСБ или Кремля, которые последние 11 – 12 лет руководят в Грузии.

Возможное "крыло" России

Грузинский журналист отметил, что бывший премьер Грузии и основатель партии, которая руководит в стране, Бидзина Иванишвили практически напрямую заявил, что Грузия будет диктаторской страной согласно его концепции. А он, мол, еще будет руководить примерно до 2030-го года. Также Иванишвили фактически анонсировал, что в будущем Грузия не станет членом ЕС.

"Он сказал, что не будет ни одного оппозиционного канала, телевидения, СМИ, неправительственных организаций, политических партий. Всех оппонентов он уберет. И для галочки, он отметил, что после этого Грузия войдет в Евросоюз", – сказал автор программы "Контекст".

Однако грузины понимают, что, если бывшего премьера не остановить, то тогда Грузия не то, что не попадет в ЕС или НАТО, а окажется под "крылом" России.

По словам Таблиашвили, основатель этой партии повторял тезисы Кремля относительно Революции Достоинства и войны России против Украины. Мол, "это все навязал Запад".

Конечно же, что мы уберем вот эту "русскую мечту" (партия "Грузинская мечта" – 24 Канал), то есть команду Иванишвили, которая в принципе уже открыто всем говорит – и грузинам, западным нашим партнерам, что она подчинена Кремлю, Путину,

– подчеркнул грузинский журналист.

Все потому, что эта команда идет против истории Грузии и будущего грузинского народа.

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