98-летний ветеран Федор Бондаренко пожаловался в соцсети, что из-за местных властей он попал в больницу. Во время парада в Томске заместитель мэра не позволил передать ему воды.

Смотрите также Помпезность была "сероватой", – Клочок сказал, как Путин использовал 9 мая в 2024 году

"Довели" ветерана до больницы

По словам мужчины, заместитель мэра по соцполитике Константин Чубенко выгнал с трибуны девушку, которая несла 98-летнему ветерану воду, поскольку это могло испортить картинку для телевидения.

В результате, Бондаренко пришлось вызывать скорую прямо во время парада. Ветеран рассказал, что у него было очень высокое давление и обезвоживание. Сейчас он лежит с температурой 38 градусов дома.

Власти оправдываются, что, мол, вода на трибуне для ветеранов была. Кроме того, можно было попросить ее принести сотрудников администрации. А девушку, которая несла воду Федору Бондаренко, выгнали якобы из соображений безопасности.

Позорный поступок заместителя мэра попал на видео.

Инцидент на параде в Томске: смотрите видео

Рядом с Путиным посадили вероятных палачей из Ягодного и Бучи