98-летний ветеран Федор Бондаренко пожаловался в соцсети, что из-за местных властей он попал в больницу. Во время парада в Томске заместитель мэра не позволил передать ему воды.
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"Довели" ветерана до больницы
По словам мужчины, заместитель мэра по соцполитике Константин Чубенко выгнал с трибуны девушку, которая несла 98-летнему ветерану воду, поскольку это могло испортить картинку для телевидения.
В результате, Бондаренко пришлось вызывать скорую прямо во время парада. Ветеран рассказал, что у него было очень высокое давление и обезвоживание. Сейчас он лежит с температурой 38 градусов дома.
Власти оправдываются, что, мол, вода на трибуне для ветеранов была. Кроме того, можно было попросить ее принести сотрудников администрации. А девушку, которая несла воду Федору Бондаренко, выгнали якобы из соображений безопасности.
Позорный поступок заместителя мэра попал на видео.
Инцидент на параде в Томске: смотрите видео
Рядом с Путиным посадили вероятных палачей из Ягодного и Бучи
- В росСМИ заметили, что в Кремле исправили ошибку прошлогоднего парада в Москве и усадили по обе стороны от Путина настоящих ветеранов Второй мировой войны. Однако за спиной у российского диктатора сидели три "героя" России, которые служат в бригадах, причастных к военным преступлениям в Украине.
- Так, позади Путина сидел старший лейтенант Чалым Чулдум-оола из 55-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады. Эта бригада весной 2022 года находилась в селе Ягодное Черниговской области. Именно там 350 местных жителей удерживали в подвале сельской школы в течение 28 дней.
- Также возле главы Кремля сидел майор Борис Дудко. В Украине он служил заместителем командира 124-го отдельного танкового батальона 76 гвардейской десантно-штурмовой дивизии ВДВ. Именно военнослужащих из этой дивизии подозревают в пытках жителей Бучи.
- Известно, что парад в Москве на 9 мая снова был провальным. Единственными "украшениями" этого мероприятия стал танк Т-34, который второй год подряд в одиночестве представляет мощь российского оружия на Красной площади, и шпиц Умка – собака Александра Лукашенко.