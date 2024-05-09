Поэтому в который раз представлять российское “величие” выпадает трухлявому и одинокому Т-34. Следует признать, что этому старинному танку таки удалось привлечь к себе много внимания, правда, не в том контексте, как того хотели оккупанты.
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Вместо славы позор
Известно, что для Путина 9 мая – лишний повод "поиграть мышцами" перед "недружественным Западом". Для этого много лет подряд на парад в Москву свозили много различной техники, в частности современной. Однако войны в Украине все изменила.
Теперь второй год подряд Кремль выпускает на торжественное шествие по Красной площади одинокий Т-34. Другое же вражеское оружие или ликвидировано точными ударами защитников, или задействовано в боевых действиях.
Для того чтобы проводить парады с прежней помпезностью, Путину не хватает ресурсов, заметили в Newsweek.
OSINT-аналитик Оливер Александер обратил внимание на отсутствие на празднике ведущего и самого мощного танка российской армии Т-14 "Армата". Исследователь иронично отметил, что этот танк слишком дорогой не только для использования оккупантами в войне в Украине, но и для "истощения парадом победы".
Руководитель Московского бюро Financial Times Макс Седдон тоже не упустил возможности посмеяться.
Этот Т-34, легендарный советский танк времен Второй мировой войны, был единственным российским танком, представленным сегодня на параде Победы на Красной площади. Все остальные, видимо, где-то заняты!,
– говорится в сообщении журналиста.
Проукраинский обозреватель ((((Tendar)) попытался "вступиться" за "несчастный" Т-34, отметив, что он по крайней мере работает.
"Ничто не говорит о второй армии в мире больше, чем одинокий танк на параде ко Дню победы второй год подряд, – написал другой пользователь "Х".
Президент Лаоса и собачка Лукашенко: кто прибыл на парад Путина
- На параде в Москве присутствовали президенты пяти стран СНГ – Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Туркменистана.
- Кроме того, на трибуне на Красной площади заметили шпица Умку – собаку Лукашенко.
- На этот раз на празднование "дня победы" пригласили и лидеров Кубы, Лаоса и Гвинеи-Бисау.
- Во время речи глава Кремля угрожал Западу ядерным оружием и обвинял его в том, что тот якобы пытается оправдать современных нацистов.