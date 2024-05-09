На параде уже традиционно присутствовали президенты пяти стран СНГ – Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Туркменистана.
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Парад Путина
На парад в Москву очевидно должны были бы быть приглашены государства, которые составили основу антигитлеровской коалиции, однако вместо этого присутствовали страны, которые не принимали в ней участия.
Кроме традиционных "друзей Путина", в Москву на этот раз пригласили и лидеров Кубы, Лаоса и Гвинеи-Бисау. Также сообщается, что на трибуне на Красной площади заметили шпица Умку – собаку Лукашенко.
В белорусской делегации рассказали, что пес уже не впервые на параде, поэтому его даже не держат на поводке,
– сообщили российские СМИ.
Во время своей речи на параде Путин не удивил оригинальностью заявлений: кремлевский диктатор в очередной раз пригрозил Западу применением ядерного оружия и сказал, что в наше время Запад пытается оправдать нынешних последователей нацистов
"Победобесие" оккупантов: последние новости
- 9 мая в России и на оккупированных территориях в этом году будут отмечать еще скромнее. В частности, гауляйтер аннексированного Крыма Сергей Аксенов заявил, что на территории полуострова не будут проводить мероприятия до "дня победы".
- К слову, в России запретили проводить марш "Бессмертный полк", запланированный на 9 мая, а в 5 регионах страны не будет даже парадов. Именно эти регионы на западе России, а потому уязвимы к ударам беспилотников.
- В оккупированном Мариуполе празднование "победобесия" является тотальным явлением. Особое внимание россияне уделяют детям. В этом году оккупанты впервые по сценарию, который приходит из Москвы, нет упоминания об Украине и войне. Украинцев вычеркнули из истории победы во Второй мировой войне.