На параде уже традиционно присутствовали президенты пяти стран СНГ – Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Туркменистана.

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Парад Путина

На парад в Москву очевидно должны были бы быть приглашены государства, которые составили основу антигитлеровской коалиции, однако вместо этого присутствовали страны, которые не принимали в ней участия.

Кроме традиционных "друзей Путина", в Москву на этот раз пригласили и лидеров Кубы, Лаоса и Гвинеи-Бисау. Также сообщается, что на трибуне на Красной площади заметили шпица Умку – собаку Лукашенко.

В белорусской делегации рассказали, что пес уже не впервые на параде, поэтому его даже не держат на поводке,

– сообщили российские СМИ.

Во время своей речи на параде Путин не удивил оригинальностью заявлений: кремлевский диктатор в очередной раз пригрозил Западу применением ядерного оружия и сказал, что в наше время Запад пытается оправдать нынешних последователей нацистов

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