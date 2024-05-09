На параді вже традиційно були присутні президенти п'яти країн СНД – Білорусі, Казахстану, Киргизстану, Таджикистану та Туркменістану.

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Парад Путіна

На парад у Москву вочевидь мали б бути запрошені держави, які склали основу антигітлерівської коаліції, однак натомість присутніми були країни, які не брали в ній участі.

Окрім традиційних "друзів Путіна", в Москву цього разу запросили й лідерів Куби, Лаосу та Гвінеї-Бісау. Також повідомляється, що на трибуні на Червоній площі помітили шпіца Умку – собаку Лукашенка.

У білоруській делегації розповіли, що пес вже не вперше на параді, тому його навіть не тримають на повідку,

– повідомили російські ЗМІ.

Під час своєї промови на параді Путін не здивував оригінальністю заяв: кремлівський диктатор вчергове пригрозив Заходу застосуванням ядерної зброї та сказав, що в наш час Захід намагається виправдати нинішніх послідовників нацистів

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