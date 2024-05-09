На параді вже традиційно були присутні президенти п'яти країн СНД – Білорусі, Казахстану, Киргизстану, Таджикистану та Туркменістану.
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Парад Путіна
На парад у Москву вочевидь мали б бути запрошені держави, які склали основу антигітлерівської коаліції, однак натомість присутніми були країни, які не брали в ній участі.
Окрім традиційних "друзів Путіна", в Москву цього разу запросили й лідерів Куби, Лаосу та Гвінеї-Бісау. Також повідомляється, що на трибуні на Червоній площі помітили шпіца Умку – собаку Лукашенка.
У білоруській делегації розповіли, що пес вже не вперше на параді, тому його навіть не тримають на повідку,
– повідомили російські ЗМІ.
Під час своєї промови на параді Путін не здивував оригінальністю заяв: кремлівський диктатор вчергове пригрозив Заходу застосуванням ядерної зброї та сказав, що в наш час Захід намагається виправдати нинішніх послідовників нацистів
"Побєдобєсіє" окупантів: останні новини
- 9 травня у Росії та на окупованих територіях цього року відзначатимуть ще скромніше. Зокрема, гауляйтер анексованого Криму Сєргєй Аксьонов заявив, що на території півострова не проводитимуть заходи до "дня побєди".
- До слова, у Росії заборонили проводити марш "Безсмертний полк", запланований на 9 травня, а у 5 регіонах країни не буде навіть парадів. Саме ці регіони є на заході Росії, а тому вразливі до ударів безпілотників.
- В окупованому Маріуполі святкування "побєдобєсія" є тотальним явищем. Особливу увагу росіяни приділяють дітям. У цьому році окупанти вперше за сценарієм, який приходить з Москви, немає згадки про Україну та війну. Українців викреслили з історії перемоги у Другій світовій війні.