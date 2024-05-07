Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко розповів 24 Каналу, що росіяни використовують свою пропаганду для дітей. Вже скоро в школах міста повинні розпочатись "Розмови про важливе", однак цього року за відмінним від інших разів сценарієм.
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Як відбувається святкування
За словами Андрющенка, святкування "побєдобєсія" в Маріуполі є тотальним явищем, дуже великою пропагандистською програмою росіян. Вони почали це з жовтня- листопада 2022 року і працюють з цим досі успішно досі.
Є окремі люди, закріплені за регіонами. Є така мр*азота в Санкт-Петербурзі Олександр Малькевич, який відповідає за інформаційний супровід на всіх телеканалах та телеграм каналах,
– зазначив радник міського голови Маріуполя.
В місті проводяться театральні вистави та постановки, які проводяться за підготовленим сценарієм. Для цього Росія залучає своїх акторів.
Всі пам'ятають Сергія Безрукова. Вони (російські актори – 24 Канал) систематично приїжджають в Маріуполь та іноді, навіть дуже непублічно, відкривають якісь класи, школи театрального мистецтва й залучають дітей, – зазначив Андрющенко.
Пропаганда для дітей
В Маріуполі також відбувається сильна пропаганда для дітей. На літніх канікулах їх відвезуть в Москву, Санкт-Петербург для того, щоб показати Росію, звісно, з ідеологічним супроводом.
Потім вони повертаються додому і знову йде клятий удар пропаганди,
– додав радник міського голови Маріуполя.
Також він розповів, що вже скоро повинні розпочатись "Розмови про важливе" в Маріуполі, які будуть присвячені саме так званому "Дню перемоги". Цього року вперше, за сценарієм, який приходить з Москви, немає згадки про Україну та війну.
Про всі інші народи там згадка є, немає про Україну, країни Балтії. Нас викреслили з історії перемоги у Другій світовій війні. З таким супроводженням у школах вкладається це дітям у мізки,
– підкреслив Андрющенко.
Варто зазначити, що така пропаганда відбувається у всіх окупованих містах, просто Маріуполь є "точкою докладання зусиль" Росії. Ворог зосереджений у своїй пропаганді саме на цьому місті.
Ситуація в Маріуполі: останні новини
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