Советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко рассказал 24 Каналу, что россияне используют свою пропаганду для детей. Уже скоро в школах города должны начаться "Разговоры о важном", однако в этом году по отличному от других раз сценарию.

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Как происходит празднование

По словам Андрющенко, празднование "победобесия" в Мариуполе является тотальным явлением, очень большой пропагандистской программой россиян. Они начали это с октября-ноября 2022 года и работают с этим до сих пор успешно до сих пор.

Есть отдельные люди, закреплены за регионами. Есть такая мр*азота в Санкт-Петербурге Александр Малькевич, который отвечает за информационное сопровождение на всех телеканалах и телеграмм каналах,

– отметил советник городского головы Мариуполя.

В городе проводятся театральные представления и постановки, которые проводятся по подготовленному сценарию. Для этого Россия привлекает своих актеров.

Все помнят Сергея Безрукова. Они (российские актеры – 24 Канал) систематически приезжают в Мариуполь и иногда, даже очень непублично, открывают какие-то классы, школы театрального искусства и привлекают детей, – отметил Андрющенко.

Пропаганда для детей

В Мариуполе также происходит сильная пропаганда для детей. На летних каникулах их отвезут в Москву, Санкт-Петербург для того, чтобы показать Россию, конечно, с идеологическим сопровождением.

Затем они возвращаются домой и снова идет проклятый удар пропаганды,

– добавил советник городского головы Мариуполя.

Также он рассказал, что уже скоро должны начаться "Разговоры о важном" в Мариуполе, которые будут посвящены именно так называемому "Дню победы". В этом году впервые, по сценарию, который приходит из Москвы, нет упоминания об Украине и войне.

Обо всех других народах там упоминание есть, нет об Украине, страны Балтии. Нас вычеркнули из истории победы во Второй мировой войне. С таким сопровождением в школах вкладывается это детям в мозги,

– подчеркнул Андрющенко.

Интересно! "Разговоры о важном" – это название серии обязательных школьных уроков в России, которые охватывают различные темы с точки зрения российского правительства, такие как национальная идентичность, государственные праздники и мировые события.

Стоит отметить, что такая пропаганда происходит во всех оккупированных городах, просто Мариуполь является "точкой приложения усилий" России. Враг сосредоточен в своей пропаганде именно на этом городе.

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