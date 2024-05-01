Сообщается, что громко было на левом берегу города. После взрыва вблизи Мариуполем поднялся дым.
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Взрывы в Мариуполе
В Мариуполе 1 мая слышали громкие взрывы. Как пишет советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко, ПВО сработало в районе села Сартана. Это северо-восточная часть города. В то же время на границе Кальмиусского и Левобережного районов визуально видели пролет объекта, похожего на ракету в сторону Ростова
Звук взрыва аналогичный звуку "прилета" – не ПВО и не самолет. Визуально дыма в черте города пока не фиксируют, но остается район,
– написал Андрющенко.
Работа российской ПВО над Мариуполем / Петр Андрющенко
Впоследствии партизаны "Маруполь. Сопротивление" опубликовали вероятное место, куда прилетело.
Место вероятного попадания возле Мариуполя / Мариуполь.Сопротивление
Кроме этого, в сети уже публикуют кадры дыма, поднимающегося над городом.
Что-то дымит в оккупированном городе: смотрите видео
Новости Мариуполя
- Советник мэра Петр Андрющенко рассказал, что в Мариуполе тяжелая ситуация с питьевой водой. Из крана у людей течет розовая жидкость. В то же время оккупанты убеждают, что с ней все в порядке и ее можно спокойно пить. Однако также есть проблемы и с деньгами – людям несколько месяцев не приходят выплаты.
- Кроме этого Андрющенко рассказал, что временно оккупированный Мариуполь на 100% контролирует ФСБ. Также из этого города россияне хотят сделать большую портовую и военную базу в Донецкой области, которая могла бы обеспечивать потребности российской армии.
- Россияне строят новую железнодорожную линию вблизи временно оккупированного Мариуполя. Оккупанты уже на финальной стадии строительства железной дороги. Советник мэра отметил, что до конца мая ремонт железной дороги может быть завершен, и она может начать работать на полную.