Украинский журналист, медиаменеджер, заместитель гендиректора телеканала АТR рассказал 24 Каналу, что теперь россияне будут иметь культ новых "героев" страны. Наибольшее давление будет происходить именно на российскую молодежь.

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Новый культ

По словам Муджабаева, акцент будет перемещен с "великой отечественной", как говорят россияне, конкретно на войну против Украины.

Они будут создавать новый культ из ветеранов "СВО", которые являются насильниками, убийцами и террористами. Они любят именно из таких создавать кумиров для молодежи,

– отметил украинский журналист.

Наибольшее давление, по мнению Муджабаева, будет на школы и университеты. Мы увидим ролики россиян о почитании ветеранов так называемой "СВО". Российские военные будут рассказывать о своих "подвигах", рассказывать о том, как важно идти на войну и убивать украинцев.

Сейчас уже не время для такого абстрактного апеллирования дедов. Здесь уже праправнуки подросли, которые убивают и гордятся этим. Был культ убитых, а это будет культ убийц,

– подчеркнул украинский журналист.

Интересно! Россия всегда применяла свои методы пропаганды относительно войны на детях. Для примера, в Москве презентовали новый учебник по истории России для учащихся 11-х классов. Россияне цинично пишут об оккупантах, которые якобы пришли "освобождать Донбасс от обстрелов Киева". На фоне этого Москва предупреждает старшеклассников о "фейках" Украины и вносит в головы старшеклассников тезисы о "героине СВО".

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