Український журналіст, медіаменеджер, заступник гендиректора телеканалу АТR розповів 24 Каналу, що тепер росіяни будуть мати культ нових "героїв" країни. Найбільший тиск буде відбуватись саме на російську молодь.

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Новий культ

За словами Муджабаєва, акцент буде переміщений з "вєлікой отечєственой", як кажуть росіяни, конкретно на війну проти України.

Вони будуть створювати новий культ з ветеранів "СВО", які є ґвалтівниками, вбивцями та терористами. Вони люблять саме з таких створювати кумирів для молоді,

– зауважив український журналіст.

Найбільший тиск, на думку Муджабаєва, буде на школи та університети. Ми побачимо ролики росіян про шанування ветеранів так званої "СВО". Російські військові будуть розповідати про свої "подвиги", розказувати про те, як важливо йти на війну та вбивати українців.

Зараз вже не час до такого абстрактного апелювання дідів. Тут вже праправнуки підросли, які вбивають і пишаються цим. Був культ убитих, а це буде культ вбивць,

– підкреслив український журналіст.

Цікаво! Росія завжди застосовувала свої методи пропаганди щодо війни на дітях. Для прикладу, в Москві презентували новий підручник з історії Росії для учнів 11-х класів. Росіяни цинічно пишуть про окупантів, які нібито прийшли "звільняти Донбас від обстрілів Києва". На фоні цього Москва попереджає старшокласників про "фейки" України та вносить в голови старшокласників тези про "героїну СВО".

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