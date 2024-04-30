Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Петро Черник розповів 24 Каналу, що ворог може посилити інтенсивність ракетних ударів по Україні. Нічого нового Росія поки не може застосувати.

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Схиблені на символізмі

За словами Черника, росіяни схиблені на символізмі, тому до 9 травня можуть активізувати якийсь спосіб завдання ударів. Однак є важливий нюанс – джокерів у них більше немає.

Вони застосували все проти нас, що могли: від пістолета Макарова до найсучасніших ракет "Циркон". Можливо із підводних ракетоносіїв запустять ракети Р-29 чи Р-30, але це я дуже узагальнюю, бо технічно це неможливо, адже там є ядерні боєголовки,

– зазначив військовий експерт.

Також він додав, що в росіян немає для нас ніяких "сюрпризів", крім тактичної та стратегічної зброї масового ураження. Ймовірно, що вони вдарять по атомній електростанції в Запоріжжі й звинуватять в цьому Україну.

Вони на вершині своєї воєнно-технологічної могутності й ніякої "вундервафлі" (диво-зброя – 24 Канал) у них немає,

– прокоментував Черник.

Удари по атомних об'єктах України

Такі удари, за словами військового експерта, не зможуть бути несподіваною атакою росіян, адже для цього потрібно застосовувати тактичну ядерну боєголовку.

Той самий реактор ВВЕР-100 якраз будувався, що витримати навіть десятитонний удар. Якби вони тактичною ядерною боєголовкою ударили, тоді так. Якщо буде звичайний артилерійський залп, то це "комариний укус" для реактора,

– зауважив Черник.

Росія готується до 9 травня: що відомо