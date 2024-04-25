Однак загарбники щодня жорстоко атакують Україну. Про це 24 Каналу заявив радник голови ОПУ Михайло Подоляк.

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Росія може здійснити атаку 9 травня

Михайло Подоляк зазначив, що Росія щодня та щоночі обстрілює Україну. Зокрема, ворог атакує українську критичну інфраструктуру. До 9 травня загарбники також можуть вдарити по нашій території.

Чи зможе Росія наростити кількість ракет? Так, може такого класичного російського "святкового" удару завдати. Але я думаю, що до цього часу ми все-таки трохи підвищимо боєздатність нашої системи протиракетної оборони,

– сказав він.

Для цього потрібно потрібна більша кількість протиракет. Радник голови ОПУ припустив, що до 9 травня буде розв’язане питання щодо постачання протиракет.

Зверніть увагу! Росія дуже любить "символізм" та дійсно може атакувати Україну у різні сакральні дати. Але не варто забувати, що ворог готовий щодня вбивати українців та здійснювати цинічні атаки по нашій державі.

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