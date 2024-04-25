Однак загарбники щодня жорстоко атакують Україну. Про це 24 Каналу заявив радник голови ОПУ Михайло Подоляк.
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Росія може здійснити атаку 9 травня
Михайло Подоляк зазначив, що Росія щодня та щоночі обстрілює Україну. Зокрема, ворог атакує українську критичну інфраструктуру. До 9 травня загарбники також можуть вдарити по нашій території.
Чи зможе Росія наростити кількість ракет? Так, може такого класичного російського "святкового" удару завдати. Але я думаю, що до цього часу ми все-таки трохи підвищимо боєздатність нашої системи протиракетної оборони,
– сказав він.
Для цього потрібно потрібна більша кількість протиракет. Радник голови ОПУ припустив, що до 9 травня буде розв’язане питання щодо постачання протиракет.
Плани росіян до 9 травня: останні новини
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що окупаційна армія має завдання без огляду на власні втрати демонструвати хоч якісь перемоги до 9 травня. Тепер росіян підганяють ще й через позитивні рішення про допомогу Україні від країн Заходу.
- На тимчасово окупованих територіях України російські загарбники планують проводити різні заходи з "побєдобєсія" до 9 травня. Директор Інституту стратегічних досліджень та безпеки Павло Лисянський зауважив, що навряд чи ці абсурдні заходи дадуть якийсь ефект для окупантів.
- У багатьох регіонах Росії скасували рух "безсмертний полк", який проводиться 9 травня. Перша заступниця голови комітету держдуми Росії з праці, соціальної політики та справ ветеранів Єлєна Цунаєва стверджує, що захід у Москві скасували нібито через "загрози громадській безпеці". Також захід скасували у Курській, Брянській, Бєлгородській, Рязанській та Псковській областях.
- Крім того, гауляйтер тимчасово окупованого Криму Сєргєй Аксьонов заявив, що на території півострова не проводитимуть заходи до 9 травня.