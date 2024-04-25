Масований ракетний удар може застати українців будь-коли. Спрогнозувати дії ворога досить складно. Про це розповів речник Повітряних сил Ілля Євлаш в етері телемарафону "Єдині новини", передає 24 Канал.

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Потрібно бути готовим до будь-яких дій ворога

Наш ворог дуже підступний і шукає різні варіанти, щоб завдати максимальної шкоди. На думку речника Повітряних сил, потрібно завжди бути готовими відбивати атаку.

Ми маємо бути готовими до будь-якого розвитку подій. В тому числі до масованої атаки до прибуття ще озброєння від наших міжнародних партнерів в тому числі. Тим більше, що про це заявляють ряд міжнародних організацій, зокрема ISW,

– розповів Ілля Євлаш.

Військовий також говорить, що досить важко вирахувати момент удару по періодичності, адже ворог намагається постійно змінювати тактику, вишукувати різні терміни, бити в різний час різними засобами. Речник Повітряних сил констатує, що наше завдання зараз – просто приготуватися і чекати на посилення наших систем ППО і не тільки.

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