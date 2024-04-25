Массированный ракетный удар может застать украинцев в любой момент. Спрогнозировать действия врага достаточно сложно. Об этом рассказал представитель Воздушных сил Илья Евлаш в эфире телемарафона "Единые новости", передает 24 Канал.

Смотрите также Политолог объяснил, почему США затягивали военную помощь Украине

Нужно быть готовым к любым действиям врага

Наш враг очень коварный и ищет различные варианты, чтобы нанести максимальный вред. По мнению представителя Воздушных сил, нужно всегда быть готовыми отражать атаку.

Мы должны быть готовы к любому развитию событий. В том числе к массированной атаке до прибытия еще вооружения от наших международных партнеров в том числе. Тем более, что об этом заявляют ряд международных организаций, в частности ISW,

– рассказал Илья Евлаш.

Военный также говорит, что достаточно трудно вычислить момент удара по периодичности, ведь враг пытается постоянно менять тактику, выискивать различные сроки, бить в разное время различными средствами. Спикер Воздушных сил констатирует, что наша задача сейчас – просто приготовиться и ждать усиления наших систем ПВО и не только.

Важно! Джо Байден подписал законопроект о помощи Украине на более 60 миллиардов долларов вчера, 24 апреля 2024 года. Он сразу же заявил, что военные поставки в Украину начнутся в ближайшие часы.

Какую тактику выбирали россияне в предыдущих массированных атаках по Украине