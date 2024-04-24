Соединенные Штаты использовали критическую ситуацию на поле боя в Украине, чтобы решить вопрос внутренней политики. Подробно о том, почему Вашингтон затягивал помощь нашему государству – объяснил 24 Каналу политолог Андрей Вигиринский.

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Разделят славу

Военно-политическое руководство сообщило, что май – июнь станет периодом наступательных операций России. Со всех сторон звучат мнения, что оккупанты могут достичь определенных тактических или оперативных целей.

Украина находится в критическом моменте, о чем заявляет президент Джо Байден. По его мнению, оказание помощи стало своевременным решением, учитывая события, которые происходят на украинской территории.

Если заглянуть в будущее, вероятнее всего, в сентябре – октябре активная фаза российского наступления завершится. В этот момент в США будет продолжаться избирательная кампания.

Демократы и даже республиканцы попытаются разделить славу, что именно их "своевременная" помощь в апреле позволила Украине удержать свои территории и помешать Владимиру Путину достичь желаемых целей.

Они прекрасно осознают, что сейчас критический период для того, чтобы потенциальная победа, презентованная в 2022 – 2023 годах словами "Демократия устояла", не превратилась в фиаско с военным поражением,

– подчеркнул Вигиринский.

Боятся поражения

По словам политолога, американцы ужасаются, чтобы не стал реальным страх, о котором сами же предостерегают на различных площадках от НАТО до ЕС, что будто "Путин победил".

И республиканцы, и демократы, и все, кто будет занимать Белый дом в 2025 году, – останутся наследниками российско-украинской войны, которую нужно будет решать.

Поэтому выполнять обязанности администрации во главе с господином Байденом на фоне непредоставления помощи Украине и упадка демократии как минимум нерационально.

В этом можно найти понимание соответствия интересов республиканцев и демократов в части оказания помощи для того, чтобы не допустить провала на фронте,

– подчеркнул политолог.

Помощь Украине спасла США

Андрей Вигиринский вспомнил высказывания лидера меньшинства в Сенате США Митча Макконнелла. Политик сказал, что помощь Украине фактически спасла возможность Соединенных Штатов ввести в действие промышленное производство вооружения, которое при других условиях не могло быть запущенным.

То есть фактор страха или угрозы эскалации с пониманием в современных условиях потребностей в амуниции, конкретных типах оружия, пересмотре военных доктрин для США как страны, которая принимает и будет принимать участие в военных интервенциях, является вопиюще и критически важным, чтобы перестроить свою экономику и объяснить это гражданам,

– сказал политолог.

Проголосованные 60 миллиардов долларов для Украины, американцы оценивают как 0,2% от ВВП. Это не то чтобы низкая цена, а чуть ли не бесплатная. Ведь одобрение помощи нашему государству напрямую касается стратегической перестройки США.

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