Відомо, що Трипільська ТЕС забезпечувала понад 50% генерації для Центру. В ексклюзивному інтерв'ю для 24 Каналу радник голови ОПУ Михайло Подоляк пояснив, як вирішуватиметься ця проблема.

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Які рішення можливі

Михайло Подоляк наголосив, що влада шукатиме рішення. Зокрема, відбуватиметься імпорт електроенергії, проводитимуться масштабні ремонтні роботи з можливістю замінити те, що знищено.

Будемо інакше працювати з різними можливостями різних ТЕС, гідро-, теплогенеруючих спроможностей і так далі. Все це робитиме Україна,

– зазначив посадовець.

Крім цього продовжуватиметься робота з міжнародними партнерами щодо надання Україні сучасних систем ППО, зокрема, Patriot. Бо якби ці додаткові установки вже були, то таким руйнуванням вдалося б запобігти.

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"Дуже добре, що десь на складах стоїть Patriot, він там виконує "важливу роботу", дає відчуття комфортного проживання. Але було б бажано використовувати Patriot, який через 10 років списуватиметься через апгрейд зброї. І використовувати його сьогодні безпосередньо на території України. Тому будемо про це продовжувати говорити", – сказав Подоляк.

Також він додав, що Україна самотужки не може побудувати такі потужні системи протиповітряної оборони, як, власне, і будь-яка інша країна в короткі терміни і в умовах інтенсивної війни.

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