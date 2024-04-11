Голова Офісу Президента Андрій Єрмак наголосив, що обстріли ТЕС – це війна проти мирних українців.
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В ОП відреагували на знищення Трипільської ТЕС
Андрій Єрмак зазначив, що ігнорувати обстріли критичної інфраструктури України не можна. Він закликав західний світ відреагувати на це.
Обстріли росіянами ТЕС – це війна з цивільними. Геноцид та екоцид. Не помічати цього не можна. Реакція на це і є силою демократії,
– написав Андрій Єрмак.
Зазначимо, що до західних партнерів звернувся і президент Володимир Зеленський.
Незадовго після обстрілу він знову закликав світ надати Україні більше засобів протиповітряної оборони. Президент наголосив, що нашій країні потрібна ППО та інша оборонна підтримка, а не "заплющування очей і довгі дискусії".
Окрім Трипільської ТЕС, росіяни ці ночі били по енергетичних об'єктах у Харківській, Львівській, Запорізькій та Одеській областях.
Що відомо про обстріл Трипільської ТЕС
- Голова наглядової ради "Центренерго" Андрій Гота повідомив, що під час обстрілу 11 квітня росіяни повністю зруйнували Трипільську теплоелектростанцію.
- У турбінному цеху спалахнула масштабна пожежа – вогнеборці намагаються локалізувати вогонь.
- Усі працівники, які були на зміні під час обстрілів, живі.
Важливо зауважити, що через розв'язану війну ПАТ "Центренерго" втратило 100% генерації. Дві ТЕС росіяни знищили, ще одна перебуває в окупації у Донецькій області.