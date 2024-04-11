Глава Офиса Президента Андрей Ермак отметил, что обстрелы ТЭС – это война против мирных украинцев.

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В ОП отреагировали на уничтожение Трипольской ТЭС

Андрей Ермак отметил, что игнорировать обстрелы критической инфраструктуры Украины нельзя. Он призвал западный мир отреагировать на это.

Обстрелы россиянами ТЭС – это война с гражданскими. Геноцид и экоцид. Не замечать этого нельзя. Реакция на это и является силой демократии,

– написал Андрей Ермак.

Отметим, что к западным партнерам обратился и президент Владимир Зеленский.

Через короткое время после обстрела он снова призвал мир предоставить Украине больше средств противовоздушной обороны. Президент подчеркнул, что нашей стране нужна ПВО и другая оборонная поддержка, а не "закрывание глаз и долгие дискуссии".

Кроме Трипольской ТЭС, россияне этой ночью били по энергетическим объектам в Харьковской, Львовской, Запорожской и Одесской областях.

Что известно об обстреле Трипольской ТЭС

Председатель наблюдательного совета "Центрэнерго" Андрей Гота сообщил, что во время обстрела 11 апреля россияне полностью разрушили Трипольскую теплоэлектростанцию.

В турбинном цехе вспыхнул масштабный пожар – пожарные пытаются локализовать огонь.

Все работники, которые были на смене во время обстрелов, живы.

Важно заметить, что из-за развязанной войны ПАО "Центрэнерго" потеряло 100% генерации. Две ТЭС россияне уничтожили, еще одна находится в оккупации в Донецкой области.