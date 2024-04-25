Однако захватчики ежедневно жестоко атакуют Украину. Об этом 24 Каналу заявил советник главы ОПУ Михаил Подоляк.

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Россия может осуществить атаку 9 мая

Михаил Подоляк отметил, что Россия ежедневно и каждую ночь обстреливает Украину. В частности, враг атакует украинскую критическую инфраструктуру. До 9 мая захватчики также могут ударить по нашей территории.

Сможет ли Россия нарастить количество ракет? Да, может такой классический российский "праздничный" удар нанести. Но я думаю, что к этому времени мы все-таки немного повысим боеспособность нашей системы противоракетной обороны,

– сказал он.

Для этого нужно большее количество противоракет. Советник главы ОПУ предположил, что до 9 мая будет решен вопрос о поставках противоракет.

Обратите внимание! Россия очень любит "символизм" и действительно может атаковать Украину в разные сакральные даты. Но не стоит забывать, что враг ежедневно готов убивать украинцев и осуществлять циничные атаки по нашему государству.

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