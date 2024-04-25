Однако захватчики ежедневно жестоко атакуют Украину. Об этом 24 Каналу заявил советник главы ОПУ Михаил Подоляк.
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Россия может осуществить атаку 9 мая
Михаил Подоляк отметил, что Россия ежедневно и каждую ночь обстреливает Украину. В частности, враг атакует украинскую критическую инфраструктуру. До 9 мая захватчики также могут ударить по нашей территории.
Сможет ли Россия нарастить количество ракет? Да, может такой классический российский "праздничный" удар нанести. Но я думаю, что к этому времени мы все-таки немного повысим боеспособность нашей системы противоракетной обороны,
– сказал он.
Для этого нужно большее количество противоракет. Советник главы ОПУ предположил, что до 9 мая будет решен вопрос о поставках противоракет.
Планы россиян к 9 мая: последние новости
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что оккупационная армия имеет задачу без учета собственных потерь демонстрировать хоть какие-то победы до 9 мая. Теперь россиян подгоняют еще и из-за положительных решений о помощи Украине от стран Запада.
- На временно оккупированных территориях Украины российские захватчики планируют проводить различные мероприятия "победобесия" до 9 мая. Директор Института стратегических исследований и безопасности Павел Лисянский отметил, вряд ли эти абсурдные мероприятия дадут какой-то эффект для оккупантов.
- Во многих регионах России отменили движение "бессмертный полк", которое проводится 9 мая. Первый заместитель главы комитета госдумы России по труду, социальной политике и делам ветеранов Елена Цунаева утверждает, что мероприятие в Москве отменили якобы из-за "угрозы общественной безопасности". Также мероприятие отменили в Курской, Брянской, Белгородской, Рязанской и Псковской областях.
- Кроме того, гауляйтер временно оккупированного Крыма Сергей Аксенов заявил, что на территории полуострова не будут проводить мероприятия до 9 мая.