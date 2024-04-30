Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Петр Черник рассказал 24 Каналу, что враг может усилить интенсивность ракетных ударов по Украине. Ничего нового Россия пока не может применить.

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Склонены на символизме

По словам Черника, россияне помешаны на символизме, поэтому к 9 мая могут активизировать какой-то способ нанесения ударов. Однако есть важный нюанс – джокеров у них больше нет.

Они применили все против нас, что могли: от пистолета Макарова до самых современных ракет "Циркон". Возможно с подводных ракетоносителей запустят ракеты Р-29 или Р-30, но это я очень обобщаю, потому что технически это невозможно, ведь там есть ядерные боеголовки,

– отметил военный эксперт.

Также он добавил, что у россиян нет для нас никаких "сюрпризов", кроме тактического и стратегического оружия массового поражения. Вероятно, что они ударят по атомной электростанции в Запорожье и обвинят в этом Украину.

Они на вершине своей военно-технологической мощи и никакого "вундервафли" (чудо-оружие – 24 Канал) у них нет,

– прокомментировал Черник.

Удары по атомным объектам Украины

Такие удары, по словам военного эксперта, не смогут быть неожиданной атакой россиян, ведь для этого нужно применять тактическую ядерную боеголовку.

Тот самый реактор ВВЭР-100 как раз строился, что выдержать даже десятитонный удар. Если бы они тактической ядерной боеголовкой ударили, тогда да. Если будет обычный артиллерийский залп, то это "комариный укус" для реактора,

– отметил Черник.

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