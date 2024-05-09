Тому вкотре представляти російську "велич" випадає трухлявому і самотньому Т-34. Слід визнати, що цьому старовинному танкові таки вдалося привернути до себе багато уваги, щоправда, не в тому контексті, як того бажали окупанти.
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Замість слави ганьба
Відомо, що для Путіна 9 травня – зайвий привід "пограти м'язами" перед "недружнім Заходом". Задля цього багато років поспіль на парад до Москви звозили багато різної техніки, зокрема сучасної. Однак війни в Україні все змінила.
Тепер другий рік поспіль Кремль випускає на урочисту ходу по Червоній площі самісінький Т-34. Інша ж ворожа зброя, або ліквідована влучними ударами захисників, або задіяна у бойових діях.
Для того, аби проводити паради із колишньою помпезністю, Путіну бракує ресурсів, зауважили у Newsweek.
OSINT- аналітик Олівер Александер звернува увагу на відсутність на святі провідного і наймогутнішого танку російської армії Т-14 "Армата". Дослідник іронічно зазначив, що цей танк занадто дорогий не лише для використання окупантами у війні в Україні, але й для "виснаження парадом перемоги".
Керівник Московського бюро Financial Times Макс Седдон теж не пропустив можливості поглузувати.
Цей Т-34, легендарний радянський танк часів Другої світової війни, був єдиним російським танком, представленим сьогодні на параді Перемоги на Червоній площі. Всі інші, мабуть, десь зайняті!,
– йдеться у повідомленні журналіста.
Проукраїнський оглядач (((Tendar)) спробував "вступитися" за "нещасний" Т-34, наголосивши, що він прийнаймні працює.
"Ніщо не говорить про другу армію в світі більше, ніж самотній танк на параді до Дня перемоги другий рік поспіль, – написав інший користувач "Х".
Президент Лаосу та песик Лукашенка: хто прибув на парад Путіна
- На параді у Москві були присутні президенти п'яти країн СНД – Білорусі, Казахстану, Киргизстану, Таджикистану та Туркменістану.
- Крім того, на трибуні на Червоній площі помітили шпіца Умку – собаку Лукашенка.
- Цього разу на святкування "дня побєди" запросили й лідерів Куби, Лаосу та Гвінеї-Бісау.
- Під час промови очільник Кремля погрожував Заходу ядерною зброєю і звинувачував його у тому, що той нібито намагається виправдати сучасних нацистів.