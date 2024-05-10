Об этом 24 Каналу рассказал руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок, заметив, что весь этот шабаш был чрезвычайно "серым". Видно, что Россия последовательно скатывается к полному авторитаризму и изоляции.

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Кремль не смог продемонстрировать ничего нового. Они снова делают одно и то же.

Помпезность была "сероватой". И погода не способствовала веселому настроению тех, кто был там. И вообще Путин не смог внести ничего нового,

– сказал Клочок.

Никакого прогресса нет

Как отметил Клочок, России уже даже сложно продемонстрировать хотя бы какой-то прогресс в сфере новой военной техники. Если раньше они таскали свою "Армату", то на этот раз был единственный Т-34. У них все постепенно превращается в "серую" массу.

Он там себя окружает настоящими или мнимыми ветеранами. Это ни на кого уже не производит впечатления. Традиционность. Обыденность. Скручивание в "серое". Многие фотоотчеты с парада свидетельствуют, что прогресса, к счастью, там нет,

– подчеркнул Клочок.

Парад к 9 мая в Москве: коротко