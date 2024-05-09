Журналисты Financial Times отметили, что, по словам Путина, это будет "ответом России на риски, созданные Западом". Говорится, в частности, и о поддержке партнерами нашего государства.

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Как оценили парад в России журналисты FT

Во время выступления Путин сказал, что российские власти "отвергают исключительные претензии любого государства или альянса" и якобы знают, что "будет, когда эти амбиции останутся бесконтрольными". Под этим российский диктатор, очевидно, имел в виду НАТО, в состав которого вошли Швеция и Финляндия после вторжения России в Украину.

Россия будет делать все, чтобы не допустить глобального конфликта, но в то же время мы не позволим никому нам угрожать. Наши стратегические силы всегда в боевой готовности,

– добавил Путин, имея в виду крупнейший в мире арсенал ядерного оружия России.



Авторы материала отметили, что парад военной техники, который затем прокатился мимо мавзолея Ленина возле Кремля, завершился тремя пусковыми установками межконтинентальных баллистических ракет РС-24 "Ярс". Эти ракеты, как утверждает Россия, "могут поразить любую цель во всем мире".

Журналисты также отметили, что московский парад, который состоялся во время нехарактерного для этого сезона снега, также подчеркнул потери, которые понесли собственные вооруженные силы России. В частности, единственным танком на параде был Т-34, советская бронемашина времен Второй мировой войны, которая традиционно его открывает.

Путин также сказал своим войскам, что Россия переживает "тяжелый эпохальный период", и объяснил, что "российские солдаты пользуются поддержкой всей страны."

В отдельных замечаниях к командирам, воюющим в Украине, которые, по словам Кремля, были сделаны днем ранее, он сказал, что от успеха вторжения зависит все экономическое и социальное развитие России.

Парад содержал ядерные угрозы в сторону Запада

В издании отметили, что своим парадом Россия пыталась сдержать США и их союзников по НАТО от усиления поддержки Украины, выдвигая едва скрытые угрозы относительно ее ядерного арсенала.

Российская пропагандистка Маргарита Симоньян написала, что ""Ярсы" плывут по Красной площади, и нельзя не вспомнить, кто-то планирует победить нас на поле боя".

Относительно ядерных учений, приказ о которых отдал Путин, заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков заявил, что "учения являются предупреждением Западу не усиливать напряжение с Россией дальше".

Рябков также намекнул, что Москва может изменить свою ядерную доктрину, которая "допускает ядерный удар только в ответ на ядерный удар противника или если под угрозой будет само существование России как государства".

"Пока таких изменений нет, но сама ситуация меняется. Так что, связь наших основных документов на местах с нашими требованиями безопасности является предметом постоянного анализа", – сказал он.

Путин, однако, преуменьшил значение учений, первых тактических ядерных учений, о которых Россия объявляла заранее. Диктатор подчеркнул, что "ничего необычного здесь нет, это плановая работа".

