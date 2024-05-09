Журналісти Financial Times зазначили, що, за словами Путіна, це буде "відповіддю Росії на ризики, створені Заходом". Мовиться, зокрема, й про підтримку партнерами нашої держави.

До теми Театральна карикатурність: чим найбільше дивує парад Путіна в Москві

Як оцінили парад у Росії журналісти FT

Під час виступу Путін сказав, що російська влада "відкидає виняткові претензії будь-якої держави чи альянсу" і нібито знає, що "буде, коли ці амбіції залишаться безконтрольними". Під цим російський диктатор, очевидно, мав на увазі НАТО, до складу якого ввійшли Швеція та Фінляндія після вторгнення Росії в Україну.

Росія робитиме все, щоб не допустити глобального конфлікту, але водночас ми не дозволимо нікому нам погрожувати. Наші стратегічні сили завжди в бойовій готовності,

– додав Путін, маючи на увазі найбільший у світі арсенал ядерної зброї Росії.



Автори матеріалу наголосили, що парад військової техніки, який потім прокотився повз мавзолей Леніна біля Кремля, завершився трьома пусковими установками міжконтинентальних балістичних ракет РС-24 "Ярс". Ці ракети, як стверджує Росія, "можуть вразити будь-яку ціль у всьому світі".

Журналісти також відзначили, що московський парад, який відбувся під час нехарактерного для цього сезону снігу, також підкреслив втрати, яких зазнали власні збройні сили Росії. Зокрема, єдиним танком на параді був Т-34, радянська бронемашина часів Другої світової війни, яка традиційно його відкриває.

Путін також сказав своїм військам, що Росія переживає "важкий епохальний період", і пояснив, що "російські солдати користуються підтримкою всієї країни."

В окремих зауваженнях до командирів, які воюють в Україні, які, за словами Кремля, були зроблені днем ​​раніше, він сказав, що від успіху вторгнення залежить весь економічний і соціальний розвиток Росії.

Парад містив ядерні погрози у бік Заходу

У виданні зазначили, що своїм парадом Росія намагалася стримати США та їхніх союзників по НАТО від посилення підтримки України, висуваючи ледь приховані погрози щодо її ядерного арсеналу.

Російська пропагандистка Маргаріта Симоньян написала, що ""Ярси" пливуть Красною площею, і не можна не згадати, хтось планує перемогти нас на полі бою".

Стосовно ядерних навчань, наказ щодо яких віддав Путін, заступник міністра закордонних справ Сєргей Рябков заявив, що "навчання є попередженням Заходу не посилювати напругу з Росією далі".

Рябков також натякнув, що Москва може змінити свою ядерну доктрину, яка "допускає ядерний удар лише у відповідь на ядерний удар супротивника або якщо під загрозою буде саме існування Росії як держави".

"Поки що таких змін немає, але сама ситуація змінюється. Отже, зв'язок наших основних документів на місцях з нашими вимогами безпеки є предметом постійного аналізу", – сказав він.

Путін, однак, применшив значення навчань, перших тактичних ядерних навчань, про які Росія оголошувала заздалегідь. Диктатор наголосив, що "нічого незвичайного тут немає, це планова робота".

