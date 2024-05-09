Про це 24 Каналу розповів ведучий каналу "Ходорковський Live" Сергій Асланян, зауваживши, що Владімір Путін – єдиний верховний головнокомандувач, який приймає парад своїх військ сидячи. Навіть Леонід Брєжнєв в останні роки життя, все одно стояв під час проходу військ.

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Яка особливість параду Путіна

“Ця все театральна карикатурність, коли ти війська пропускаєш перед собою, сидиш на лавочці й дивишся. Не вистачає ще тільки соняшникового насіння. Крім цього, Путін з усіх боків "обкладений" несправжніми генералами та вигаданими ветеранами війни. Адже тих, хто справді бачив війну, уже давно немає", – розповів Асланян.

Після таких подій у пресі, як правило, публікують фото оточення Путіна та пишуть, що все це самозванці, які ніколи не воювали. Таких людей запрошують лише як масовку для створення гарної картинки.

Сам парад як і святкування 9 травня, немає ніякого значення до перемоги над фашизмом, який весь світ відзначає 8 травня. Адже цього дня у 1945 році закінчилася війна,

– зауважив Асланян.

Якщо уявити, що у когось з російських військових ще є уявлення про те, що таке честь, то момент проходження маршем перед головнокомандувачем, який просто сидить, – забере в тебе її залишки. Такий парад максимально карикатурний і його проводять, бо це одна з розваг Путін. Там йому показують танки, літаки, машини, щоразу придумують якісь нові традиції.

Також можна було побачити, як хреститься голова ворожого міноборони Сєргєй Шойгу, хоча, як відомо, він не народжений у православ'ї, а походив з язичницьких кіл з буддистським нахилом.

У далекі часи, допуск на Красну площу не забороняли, це було свято для всіх людей. Але сьогодні парад перемоги – закрита подія, куди потрібне запрошення,

– додав Асланян.

Колись у Москві було ще два місця, куди приїжджали справжні ветерани, вони співали пісні, шукали своїх побратимів. Донедавна їх збиралося тисячі, потім сотні, а тепер ці місця огородили силовики та нікого туди не пускали. З'ясувалося, що це також закрита подія.

Ще однією характерною ознакою параду завжди було представлення техніки СРСР. Її показували військовим аташе, які прибули з інших країн. Але зараз немає чого показувати. Танки, які розробляла Росія та якими хизувалася, на озброєння у війська так і не потрапили.

"Насправді над цим днем вже давно нависає істина про покаяння, молитву й спробу держави вимолити прощення у народу, яким Йосип Сталін колись розплатився за перемогу у своїй війні", – підсумував Сергій Асланян.

Як Росія святкувала 9 травня