Російську делегацію українці та проукраїнськи налаштовані поляки на "місці зустрічі" чекали заздалегідь.

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Українці скандували "терористи" та "фашисти"

Українці вигукували слова "терористи" та "фашисти" у заляпаному червоним одягу. На український мітинг також прийшли декілька десятків поляків. Мітингарі тримали у руках українські прапори, один з яких вирвали росіяни.

Загалом на підтримку російського посла Андрєєва зібралося півсотні проросійських активістів із триколорами та георгіївськими стрічками.

Росіяни вирішили "вшанувати" радянських солдатів у Польщі / Фото "Радіо Свобода"

Посла до меморіалу, відштовхуючи журналістів, супроводжували кілька десятків чоловіків у жилетках з назвою проросійської партії.

Послу Андрєєву неодноразово показували свою неприязнь у Польщі