Російську делегацію українці та проукраїнськи налаштовані поляки на "місці зустрічі" чекали заздалегідь.
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Українці скандували "терористи" та "фашисти"
Українці вигукували слова "терористи" та "фашисти" у заляпаному червоним одягу. На український мітинг також прийшли декілька десятків поляків. Мітингарі тримали у руках українські прапори, один з яких вирвали росіяни.
Загалом на підтримку російського посла Андрєєва зібралося півсотні проросійських активістів із триколорами та георгіївськими стрічками.
Росіяни вирішили "вшанувати" радянських солдатів у Польщі / Фото "Радіо Свобода"
Посла до меморіалу, відштовхуючи журналістів, супроводжували кілька десятків чоловіків у жилетках з назвою проросійської партії.
Послу Андрєєву неодноразово показували свою неприязнь у Польщі
- Торік 9 травня українські та польські активісти також не дали Андрєєву покласти вінки до пам'ятника радянським військовим. А у 2022 під час такої ж спроби – облили червоною рідиною.
- До роковин вторгнення Росії в Україну польські активісти провели акцію протесту під будинком посла. Вони скинули під ворота посла дві тонни гною.
- А у березні, коли російська ракета залетіла на територію Польщі, Андрєєва викликали у МЗС з проханням пояснити інцидент, втім той відмовився це робити та покинув країну.