Окрім цього, подібна акція відбулася на вулиці Бетховена у Варшаві, де проживають російські дипломати. Активісти зазначають, що Росія стоїть за гібридною війною в ЄС та причетна до блокади кордону фермерами.

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Акція під будинком посла

Польські активісти рано вранці 24 лютого розкидали гній під ворота вілли у містечку Констанцін-Єзьорна під Варшавою. Там проживає російський посол Сєргєй Андрєєв. Окрім цього, вони виставили російський прапор з літерою "Z" та банер з написом: "Росія = ла**о! Ми не хочемо, щоб ви були в Європі! Забирайтеся звідси!".

Активісти привезли гній до будинку Андрєєва: дивіться відео

Таким чином організатори протесту хотіли дати чіткий сигнал польській владі та Євросоюзу. У Учасники наголошують, що давно пора вигнати російських дипломатів з Польщі. За їх словами, Росія несе відповідальність не лише з агресію в Україні, а й за гібридну війну в інших країнах.

Російські агенти впливу спричинили величезні заворушення по всій Європі, зокрема на польсько-українському кордоні. Поки ми будемо толерувати діяльність російських псевдодипломатів і фабрик тролів, загроза конфлікту у світовому масштабі буде тільки зростати,

– наголосив один з учасників акції Домінік Ґонсьоровський.

Окрім цього, польські активісти органзували демонстраціюна вулиці Бетховена, 3 у Варшаві, де проживає багато російських дипломатів. Протестувальники ввімкнули гучні сирени та відтворили звуки вибухів і пострілів, щоб імітувати умови, в яких українці прокидаються через дії Росії упродовж 10 років війни.

У нас був намір розбудити російських дипломатів таким чином, щоб хоча б у незначній мірі відобразити те, як Росія 10 років будить українців. Ми хочемо звернутися до польської влади з проханням вислати всіх російських дипломатів і ліквідувати посольство Росії,

– наголосив один з активістів "Євромайдан-Варшава" Микола Петрига.

Як приклад він навів країни Балтії – активісти не розуміють, навіщо Польщі потрібні російські посольства та їх дипломати.

Акції проти Росії у Європі

Вночі 30 липня 2023 року колишній російський журналіста Аркадій Бабченко закидав посольство Росії в Таллінні яйцями. Він пояснив свою мотивацію машинальним бажанням завдати шкоди російському триколору. Він спонтанно купив у найближчому магазині яйця та почав кидати їх у російську будівлю.

Приблизно у той же час в Чехії на будинок сім'ї головного ракетобудівника Росії вивели проєкцію з обстрілами українських міст. Зокрема, компанія цього росіянина виробляє ракети, якими вдарили по Умані та ТЦ в Кременчуці.