Российскую делегацию украинцы и проукраински настроенные поляки на "месте встречи" ждали заранее.
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Украинцы скандировали "террористы" и "фашисты"
Украинцы выкрикивали слова "террористы" и "фашисты" в заляпанной красным одежде. На украинский митинг также пришли несколько десятков поляков. Митингующие держали в руках украинские флаги, один из которых вырвали россияне.
Всего в поддержку российского посла Андреева собралось полсотни пророссийских активистов с триколорами и георгиевскими лентами.
Россияне решили "почтить" советских солдат в Польше / Фото "Радио Свобода"
Посла к мемориалу, отталкивая журналистов, сопровождали несколько десятков мужчин в жилетках с названием пророссийской партии.
Послу Андрееву неоднократно показывали свою неприязнь в Польше
- В прошлом году 9 мая украинские и польские активисты также не дали Андрееву возложить венки к памятнику советским военным. А в 2022 во время такой же попытки – облили красной жидкостью.
- К годовщине вторжения России в Украину польские активисты провели акцию протеста под домом посла. Они сбросили под ворота посла две тонны навоза.
- А в марте, когда российская ракета залетела на территорию Польши, Андреева вызвали в МИД с просьбой объяснить инцидент, но тот отказался это делать и покинул страну.