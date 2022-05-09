Після акції протесту, Андрєєв у супроводі поліції залишив місце, передає російський кореспондент РИА Новости.

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Відео інциденту опублікувало пропагандистське російське видання. Звук журналісти вирішили вимкнути, очевидно, що активісти обливали дипломатичних представників Росії не лише бутафорною кров'ю, але й лайливими словами.

Згодом видання Інсайдер опублікувало відео зі звуком. Люди кричали "фашисти" та "путін х*йло". Ймовірно, пропагандистське ЗМІ вирішило не показувати російській аудиторії справжнє ставлення іноземців до їхнього народу.

Напередодні 9 травня в мережі ширилась інформацію про проведення мирних протестів у Варшаві. Місцем одного з них було Мавзолей Кладовище радянських солдатів. Саме туди сьогодні прийшов посол Росії Сергій Андрєєв, аби покласти квіти до радянської пам'ятки.

Очевидно, що Андрєєва на місці зустріли активісти, які виявили показати послу ставлення світу до дій Росії на території України. Словами "фашисти" люди прагнули провести аналогію дій Росії сьогодні та Німеччини у Другій світовій війні.

Пропагандистське ЗМІ повідомило, що посол Росії у Польщі зазначив, що він та російські дипломати під час інциденту на радянському цвинтарі у Варшаві серйозно не постраждали.

Дипломатам таки вдалось покласти квіти до постамента.