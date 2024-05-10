Отмечается, что вышеупомянутые офицеры после своего прибытия решили пошутили, поэтому представились как "ДРГ ВСУ". Оккупанты немедленно отреагировали и получается, что убили "своих".

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"Дружественный огонь и собственный идиотизм"

Согласно обнародованной информации, инцидент произошел вечером 7 мая 2024 года в районе населенного пункта Красная Яруга, что в Белгородской области. Он расположен примерно в 12 километрах от государственной границы России.

К блокпосту, что охраняли два рядовых, фамилии которых Деменев и Попков, которые были призывниками, приблизился автомобиль ВАЗ-2109 черного цвета. Сообщается, что в машине находилось двое неизвестных им мужчин в военной форме.

Рядовой Попков подошел к автомобилю, чтобы уточнить цель их прибытия и проверить соответствующие документы. Однако водитель транспортного средства, не представившись, вытащил из кобуры пистолет Макарова и направил его на Попкова.

Неизвестный мужчина, который на тот момент находился за рулем автомобиля, приказал Попкову отдать служебное оружие и встать на колени, заявив, что они якобы являются членами диверсионно-разведывательной группы Вооруженных Сил Украины.

В то же время второй рядовой Деменев, услышав слова о "ДРГ" и увидев пистолет, направленный на его товарища, решил "отважно защитить его". Поэтому, оккупант без всякого предупреждения начал стрелять в автомобиль из АК-74.

Затем Деменев сообщил об инциденте по рации. После того, как изъяли документы у раненых пассажиров автомобиля, оказалось, что на блокпост прибыли не члены "ДРГ ВСУ", а офицеры 473-го окружного учебного центра с проверкой.

Как выяснилось, шутником, которому явно не повезло с чувством юмора, начальник штаба 24-го стрелкового батальона капитан Козлов, одновременно другим пассажиром оказался лейтенант Липатов. Сейчас оба доставлены в белгородскую больницу.

ДРГ зашла в Белгородскую область. Два офицера ВС РФ получили ранения. Но есть нюанс. Нюанс заключается в том, что никакой ДРГ там и близко не было, а офицеры ранены в результате дружественного огня и собственного идиотизма,

– говорится в сообщении.