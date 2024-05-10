В частности, течение суток украинские защитники уничтожили десятки единиц вражеской техники и оружия. В общем, с начала полномасштабного вторжения Россия уже потеряла около 479 тысяч личного состава.
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Какие потери России на фронте
С 24 февраля 2022 года российская армия уже потеряла::
- личного состава – около 479 710 (+980) человек,
- танков – 7 434 (+5),
- боевых бронированных машин – 14 313 (+32),
- артиллерийских систем – 12 387 (+47),
- РСЗО – 1 062 (+4),
- средств ПВО – 795 (+2),
- самолетов – 349 (+0),
- вертолетов – 325 (+0),
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 9 826 (+51),
- крылатые ракеты – 2 192 (+0),
- корабли /катера – 26 (+0),
- подводные лодки – 1 (+0),
- автомобильной техники и автоцистерн – 16 691 (+73),
- специальная техника – 2 031 (+4).
Потери России на 10 мая 2024 года / Инфографика Генштаба ВСУ
Ситуация на фронте: основное
- По данным Генштаба, за прошедшие сутки произошло 95 боевых столкновений. В общем, враг нанес 6 ракетных и 80 авиационных ударов, совершил 127 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.
- На Купянском, Лиманском Бахмутском Бахмутском Авдеевском направлении Вооруженные силы Украины отражали атаки врага. На Ореховском направлении враг 19 раз атаковал позиции наших защитников в районе Старомайорского Донецкой области и Роботино Запорожской области.
- За прошедшие сутки авиация Сил обороны и подразделения ракетных войск нанесли удары по 1 радиолокационной станции, 2 складах боеприпасов, 1 средству противовоздушной обороны и 17 районах сосредоточения личного состава противника.