Зокрема, протягом доби українські захисники знищили десятки одиниць ворожої техніки та зброї. Загалом, від початку повномасштабного вторгнення Росія вже втратила близько 479 тисяч особового складу.

Дивіться також ЗСУ ліквідували 1300 окупантів, танки, артсистеми та ББМ: втрати ворога 9 травня

Які втрати Росії на фронті

Від 24 лютого 2022 року російська армія вже втратила::

особового складу – близько 479 710 (+980) осіб,

танків – 7 434 (+5),

бойових броньованих машин – 14 313 (+32),

артилерійських систем – 12 387 (+47),

РСЗВ – 1 062 (+4),

засобів ППО – 795 (+2),

літаків – 349 (+0),

гелікоптерів – 325 (+0),

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 9 826 (+51),

крилаті ракети – 2 192 (+0),

кораблі /катери – 26 (+0),

підводні човни – 1 (+0),

автомобільної техніки та автоцистерн – 16 691 (+73),

спеціальна техніка – 2 031 (+4).

Втрати Росії на 10 травня 2024 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Ситуація на фронті: основне