Коли майже два тижні тому Путін призначив новим міністром оборони Андрія Бєлоусова, багато західних політиків і аналітиків розцінили цей крок як підготовку очільника Кремля до ведення тривалих бойових дій. Втім, повідомляють чотири джерела з оточення російського диктатора, Путін насправді хотів би поставити війну на паузу.

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Путін не проти паузи у війні

Зазначається, що очільник Росії готовий припинити війну в Україні шляхом переговорів про припинення вогню, які визнають нинішні лінії фронту. Водночас, якщо Захід і Київ не погодяться на ці умови, диктатор сповнений рішучості надалі продовжувати наступ.

Путін може воювати скільки завгодно, але він також готовий до припинення вогню, щоб заморозити війну,

– зазначило одно з джерел.

Джерела стверджують, що Путін наразі надав би перевагу зупинці війни. На його думку, успіхів у війні достатньо, щоб продати їх російському народу як перемогу.

Довідка: Видання попросило прокоментувати позицію Путіна щодо припинення війни його прессекретаря Пєскова. Той заявив, що публічно російський диктатор неодноразово заявляв нібито про готовність до діалогу. Натомість у МЗС України та Міноборони залишили запитання без відповіді.

За словами усіх джерел, наполягання Путіна на тому, щоб майбутня угода про припинення вогню закріпила здобутки Росії на полі бою, не підлягає обговоренню. Він готовий задовольнитися тією землею, яку вже окупував, і заморозити конфлікт.

Путін скаже (російському народу – 24 Канал), що ми перемогли, що НАТО напало на нас, і ми зберегли свій суверенітет, що у нас є сухопутний коридор до Криму, це правда,

– заявив один зі співрозмовників.

Замороження конфлікту залишить за Росією частини Донеччини, Луганщини, Херсонщини та Запоріжжя.

Наразі російські війська контролюють близько 18 відсотків території України.

Угода без Зеленського

Видання зазначає, що наразі перспектива припинення вогню чи навіть мирних переговорів видається далекою. Президент України неодноразово заявляв, що мир на умовах Путіна є неможливим.

Один із посадовців, близьких до російського диктатора, вважає, що жодної угоди не може бути, поки Зеленський перебуває при владі, або допоки Москві не вдасться домовитися із Вашингтоном за його спиною. Втім, США зараз не вірять у справжню зацікавленість Путіна у переговорах. Про що сказав держсекретар Блінкен, відвідуючи Київ 14 травня.

У лютому три російські джерела повідомили Reuters, що Сполучені Штати відхилили попередню пропозицію Путіна щодо припинення вогню для заморожування війни.

За відсутності припинення вогню очільник Кремля хоче захопити якомога більше території, щоб посилити тиск на Україну.

Путін буде повільно завойовувати території, доки Зеленський не запропонує зупинитися,

– наголосив один зі співрозмовників.

Тим часом Україна готується до Глобального саміту миру, який відбудеться у Швейцарії в середині червня без участі Росії. Київ сподівається заручитися підтримкою якомога більшої кількості світових лідерів формули миру Зеленського. Зазначимо, що вона передбачає повне виведення окупаційних військ з території України.