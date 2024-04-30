Про це заявив Блінкен у розмові з президентом Всесвітнього економічного форуму Борге Бренде, на зустрічі міністрів закордонних справ арабських і європейських країн в Ер-Ріяді, Саудівська Аравія.

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За його словами, багато наразі залежить від російського диктатора Владіміра Путіна та його подальших рішень.

"Це (завершення війни – ред. 24 Канал) здебільшого залежить від Володимира Путіна і того, що він вирішить. Я сподіваюся, що Путін зрозуміє меседж і продемонструє готовність до щирих переговорів відповідно до основних принципів, які є основою міжнародного співтовариства та Статуту ООН", – сказав Блінкен.

Росія слабша

Держсекретар США вважає, що агресія Росії стала фіаско для Москви, оскільки їй довелося докласти величезних зусиль, намагаючись обійти експортний контроль і санкції, вона переорієнтувала свою економіку – це не можна підтримувати в довгостроковій перспективі.

В цілому, на його думку, Росія слабша економічно і у військовому плані, враховуючи знищення такої кількості її сил.

Водночас Блінкен наголосив, що українці об'єднані так, як ніколи раніше, в тому числі об’єднані проти Росії, чого не було до 2014 року, коли Росія здійснила першу агресію проти України.

НАТО є сильнішим і більшим. Європа позбулася залежності від російських енергоресурсів лише за 2 роки. Усе це, я вважаю, є величезною стратегічною невдачею для Росії. Щойно Росія продемонструє, що вона щиро бажає вести переговори, ми точно будемо там, і я вірю, що українці будуть там,

– додав Блінкен.

Чи реальні переговори з Росією