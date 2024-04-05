Державний секретар США Ентоні Блінкен сказав про це під час пресконференції у Брюсселі. Також за результатами засідання Ради Україна – НАТО, Блінкен сказав, що Київ досягає прогресу з огляду на бойові дії в Чорному морі, а також у виконанні необхідних реформ для отримання членства в Альянсі, передає кореспондентка 24 каналу.

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За його словами, під час засідання Ради Україна – НАТО союзники погодилися передивитися, що ще можна передати українській армії. Наразі нагальними потребами є нові системи ППО, боєприпаси та арлерійські снаряди.

Я вважаю, виходячи з того, що я почув сьогодні (5 квітня – 24 Канал), всі, включаючи Сполучені Штати, збираються подвоїти зусилля і необхідно подвоїти зусилля з пошуку ресурсів, яких Україна продовжує потребувати,

– сказав Блінкен.

За його словами, Вашингтон:

продовжує обговорювати з союзниками та партнерами, як ще можна допомогти Україні вирішити критичну ситуацію,

думає над тим, як розбудувати сили України у майбутньому, щоб стримувати російську агресію або захищатися від неї.

Блінкен також нагадав, що понад 30 країн підписали або перебувають у процесі укладення чи розробки двосторонніх угод щодо взаємодії з Україною. США також працюють над цим документом.

"Ми також розглядаємо роль, яку НАТО може і має відігравати з часом у підтримці України. І це дискусія, яка триватиме впродовж найближчих тижнів. Тож, я думаю, ви побачите певні речі на саміті, коли ми зберемося разом у липні в Вашингтоні", – сказав він.

Україна серйозно ставиться до рекомендацій союзників: Блінкен про наближення до стандартів НАТО

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що Україна досягає прогресу з огляду на бойові дії в Чорному морі, а також у виконанні необхідних реформ для отримання членства в Альянсі.

Він наголосив, що всі союзники вкотре підтвердили, що майбутнє України у складі Альянсу. Блінкен висловився, що зараз є мета створити міст до повноправного членства України, який передбачає додаткову підтримку та співпрацю.

За останні місяці Україна досягла значного прогресу. Вона відтіснила російський флот з Чорного моря, відкривши судноплавні шляхи для експорту зерна до інших країн світу,

– сказав Блінкен.

Держсекретар США зазначив, що Україна зараз залучає все більше інвестицій та досягає прогресу у реформах управління та безпеки. Зокрема, Київ збільшує ресурси для антикорупційних інституцій, підвищує прозорість й підзвітність щодо військової допомоги від союзників.

"Цей прогрес свідчить про те, що Україна серйозно ставиться до наших рекомендацій, рекомендацій союзників і виконує важку роботу з досягнення високих стандартів НАТО", – зазначив він.

Блінкен розповів, чи зміняться відносини між США та Росією за Путіна

Державний секретар США Ентоні Блінкен повідомив, що Вашингтон керується політикою країни щодо формування свого ставлення до неї. США засуджують війну в Україні та ідею, що будь-хто може порушувати кордони суверенної держави.

Блінкен відповів на питання, чи готові Штати повернутися до старих відносин з Росією, коли при владі залишається Володимир Путін.

Як із будь-якою країною ми зосереджуємося на політиці, а не на особистостях,

– відповів держсекретар США.

Він наголосив, що Вашингтон хоче побачити, якою є політика Росії. На його думку, що зараз політика Кремля полягає в агресії проти України та загрозах для принципів, які лежать в основі міжнародного права.

"Ми знаємо, що якщо ми залишимо це без контролю, то агресори скрізь зроблять свої власні висновки", – сказав Блінкен.

Зверніть увагу! У Брюсселі 4 – 5 квітня відбувається засідання Ради Україна – НАТО. У штаб-квартирі НАТО два дні триватимуть зустрічі міністрів.