Об этом заявил Блинкен в разговоре с президентом Всемирного экономического форума Борге Бренде, на встрече министров иностранных дел арабских и европейских стран в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.
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По его словам, многое сейчас зависит от российского диктатора Владимира Путина и его дальнейших решений.
"Это (завершение войны – ред. 24 Канал) в основном зависит от Владимира Путина и того, что он решит. Я надеюсь, что Путин поймет месседж и продемонстрирует готовность к искренним переговорам в соответствии с основными принципами, которые являются основой международного сообщества и Устава ООН", – сказал Блинкен.
Россия слабее
Госсекретарь США считает, что агрессия России стала фиаско для Москвы, поскольку ей пришлось приложить огромные усилия, пытаясь обойти экспортный контроль и санкции, она переориентировала свою экономику – это нельзя поддерживать в долгосрочной перспективе.
В целом, по его мнению, Россия слабее экономически и в военном плане, учитывая уничтожение такого количества ее сил.
В то же время Блинкен отметил, что украинцы объединены так, как никогда раньше, в том числе объединены против России, чего не было до 2014 года, когда Россия осуществила первую агрессию против Украины.
НАТО является сильнее и больше. Европа избавилась от зависимости от российских энергоресурсов всего за 2 года. Все это, я считаю, является огромной стратегической неудачей для России. Как только Россия продемонстрирует, что она искренне желает вести переговоры, мы точно будем там, и я верю, что украинцы будут там,
– добавил Блинкен.
Реальны ли переговоры с Россией
- Правительство Швейцарии во время визита Зеленского в январе согласилось организовать мирную конференцию. Отмечалось, что "сейчас существует достаточная международная поддержка для проведения конференции высокого уровня для начала мирного процесса".
- И в Кремле, которую не пригласили на саммит, заявляли, что переговоры о мире в Украине, не будут иметь смысла без участия России.
- Конференция, которую называют Глобальным саммитом мира, состоится 15 – 16 июня. Ожидается, что от 80 до 100 стран примут участие во встрече на роскошном курорте Бургеншток вблизи города Люцерн.