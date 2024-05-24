Військовий експерт Владислав Селезньов розповів 24 Каналу, що Росія не має значних успіхів та фронті через проблему з мобілізацією. Водночас невідомо, чи зможе Росія застосовувати ядерні носії для зброї на війні проти України.

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Чому Путін заговорив про переговори

За словами військового експерта, Путін шукає компроміси та заявляє про готовність до перемовин, бо не має осяжних успіхів на полі бою, досягнути їх найближчим часом йому не вдасться. Для того, щоб російський диктатор мав перевагу на фронту, йому потрібно проводити не часткову, а масштабну мобілізацію в Росії, аби до лав окупантів приєдналось ще 500 тисяч осіб.

Путін не готовий йти на такий крок та шукає нові можливості. Кремль залучає найманців з Африки, Азії та Близького Сходу.

Однак кількість найманців точно не може задовольнити російських генералів, бо втрачають вони протягом доби набагато більше, ніж репресивна мобілізаційна система спроможна поставити до лав російської окупаційної армії,

– зауважив Селезньов.

Ядерні навчання

З іншого боку, зараз відбуваються ядерні навчання, в яких залучені частини та підрозділи, які дислокуються на території Білорусі. Також там перебуває Путін зі своїм міністром оборони та міністром закордонних справ. Військовий експерт пояснив, що поки невідомо, чи буде Росія застосовувати ядерні носії для зброї на війні з Україною, адже, не зрозуміло, чи має ворог елементи до тактичної ядерної зброї, які функціонують.

"Цю ситуацію потрібно досліджувати в динаміці. Звісно, що немає часу нашим військовослужбовцям, які боронять 4 області, що межують з Білоруссю "байдикувати", бо ці території мають бути максимально посилені фортифікаціями та мінними полями", – зазначив Селезньов.

Зверніть увагу! Путін 23 травня прибув до Білорусі. За даними російських ЗМІ, Лукашенко та Путін у Мінську обговорять навчання щодо застосування нестратегічної ядерної зброї. Білорусь також приєднається до навчань.

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