Макрон розкритикував Путіна за відмову від припинення вогню на час Олімпійських ігор в Парижі.
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Ідея "олімпійського перемир'я"
Президент Франції зазначив, що "олімпійське перемир’я" – це традиція, і було б "дуже важливо використати це вікно протягом одного місяця".
Водночас, за словами Макрона, перемир'я не є для нього фіналом.
Сталий мир – це фінал,
– наголосив політик.
Еммануель Макрон зазначив, що Путін не погодився на його пропозицію.
Отже, для всіх у світі все зрозуміло. Це він вирішив розпочати цю війну, і він не готовий до миру,
– підсумував президент Франції.
Путін відкинув пропозицію
На пресконференції Володимир Путін розповів, що під час переговорів з лідером Китаю обговорив ініціативу Макрона щодо "олімпійського перемир'я". Саму цю ідею російський диктатор назвав дуже правильною, однак фактично одразу ж відкинув її.
Очільник Кремля зауважив, що принципи "олімпізму" – це добре, однак їх майже ніхто ніколи не дотримувався, хіба що у Стародавній Греції. Також Путін традиційно звинуватив західних чиновників у тому, що вони "політизують" спорт, і цим самим нібито порушують олімпійську хартію.
Олімпійські ігри в Парижі
- Літні Олімпійські ігри у Парижі відбудуться з 26 липня по 11 серпня. Змагання будуть 33-ми в історії.
- Президент Франції Еммануель Макрон на час проведення Олімпійських ігор запропонував припинити вогонь в усіх воєнних конфліктах у світі. Він сподівався на допомогу президента Китаю Сі Цзіньпіна.
- Раніше Макрон заявляв, що Олімпіада може стати ціллю для Росії. На його думку, щонайменше країна-агресорка може використати змагання для інформаційної атаки на Францію.