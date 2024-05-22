География vs политика

Причем минобороны России предлагает изменить границу в одностороннем порядке, а для этого отменить постановление совета министров СССР, которое было принято еще в 1985 году. Необходимость такого решения объясняют "изменениями в географической ситуации".

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Мы понимаем, что здесь говорится не о географии, а о политике. Такое намерение минобороны России – это продолжение гибридной войны против членов НАТО. Начиналась эта война с перенаправления потоков мигрантов. Сначала Россия не желала непосредственно участвовать в этой войне, а потому мигранты прибывали на территорию Беларуси и уже там силовики самопровозглашенного президента Александра Лукашенко направляли их к границам с Польшей и Литвой.

Когда после большого нападения на Украину Россия решила, что сама может принять участие в гибридной войне с помощью мигрантов, она дестабилизировала границы именно Финляндии. Этой стране пришлось полностью закрыть свою границу с Россией.

Ситуация с использованием несчастных людей, которые ищут себе лучшей доли в Европе, не сработала. Осталась новая идея-провокация – изменение морских границ в одностороннем порядке.

Сразу вспомнил, как советский диктатор Иосиф Сталин требовал изменения границ у тогдашнего правительства Финляндии с теми самыми формулировками – "изменилась географическая ситуация". На самом деле Москва тогда готовилась к поглощению Финляндии, и только когда ей дали отпор, согласилась на частичное изменение границ, которые так и остались под контролем России до сегодня.

Однако Путину сталинских завоеваний оказалось мало, политик готовится к новым провокациям против соседних стран.

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Как Россия украла моря у Украины

Так же Россия действовала и в ситуации с Черным и Азовским морями. Тогда тоже говорилось о практическом изменении морских границ в одностороннем порядке. Россия с 2014 года не просто оккупировала украинский Крым, но и провозгласила морские воды вокруг Крыма российскими. Несмотря на то, что почти все страны мира не согласились с этим решением Москвы, она продолжает распоряжаться украинскими морскими водами, как своими, что уже неоднократно приводило к реальным конфликтам с НАТО.

С Азовским морем вообще была настоящая авантюра. Украина и Россия много лет вели переговоры об установлении морской границы в Азовском море. Россия настаивала, что никакая граница "двум братским странам" не нужна, что "мы вместе" будем распоряжаться Азовским морем и вместе давать разрешение третьим странам использовать его акваторию. В результате Россия просто воспользовалась этим соглашением для оккупации бассейна Азовского моря.

Соглашение предусматривало, что российские военные корабли могут подойти на небольшое расстояние к морским портам Украины на Азове. Теперь эти порты оккупированы, а Азовское море называют внутренним морем России. Вот и договаривайся с Россией после этого.

Путин проверяет реакцию НАТО

В ситуации с желанием изменить границы с Финляндией и Литвой есть одно существенное отличие. Оно заключается в том, что в игре присутствует НАТО. Возникает вопрос – каким образом Альянс должен ответить на попытки России в одностороннем порядке изменить границы государств-членов НАТО. Действительно ли государства НАТО будут признавать решения Москвы, которые принимаются без переговоров с Вильнюсом и Хельсинки? Что произойдет, если корабли НАТО войдут в эти воды, которые Россия провозгласит своими, но с точки зрения международного морского права будут оставаться водами Литвы и Финляндии?

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Это прямая дорога к конфликтам. В Кремле это прекрасно понимают. Россия проверяет, как будет действовать НАТО в такой ситуации, будут ли простые заявления протестного характера, введение новых экономических санкций, на которые России просто наплевать, будет ли силовой ответ? Например, вытеснение военных кораблей Балтийского флота России из акватории, которая принадлежит России только с точки зрения ее министерства обороны? Это, конечно, если Россия примет окончательное решение.

Тогда будет понятно насколько западные государства готовы давать отпор посягательствам Путина. Мы уже увидели, что если Россию не остановить, то она обязательно пойдет дальше. Россияне будут продолжать гибридную войну, которая в любой момент может перерасти в настоящую. Путин своими провокациями подталкивает именно к такому развитию ситуации.