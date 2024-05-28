На одному з "шоу" пропагандист почав скаржитися через те, що Росії не вдається нейтралізувати загрозу від ударних безпілотників. Він не може усвідомити, чому російська ППО не збиває усі ударні дрони.

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Це "бєзобразіє"

Він також обурювався через "безпілотники НАТО", які постійно злітають під час ударів по території Росії. Пропагандист не розуміє, чому країна-агресорка не може знищити і ці дрони.

Пропагандист Владімір Соловйов також роздратувався через цю проблему. Мовляв, чомусь хусити змогли "збити" американські безпілотники, а Росія не здатна цього зробити. Пропагандист назвав цю ситуацію "бєзобразієм".

Ситуація з ударами по території Росії стає все напруженішою для країни-агресорки. Кількість вибухів в Росії з початком повномасштабної війни суттєво зросла. А невідомі дрони регулярно прилітають по військових об'єктах окупантів.

Вибухи в Росії: коротко