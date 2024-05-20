На підприємстві дали коментар щодо ситуації. Там заявили про фіксування пошкоджень після атаки безпілотників.
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Що заявили на підприємстві
Про те, що зафіксовано пошкодження після атаки дронів розповіли в російських медіа з посиланням на компанію.
На Слов'янському НПЗ у Краснодарському краї зафіксовано пошкодження після атаки БпЛА, збитки встановлюються,
– йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що нафтопереробний завод у Слов'янську-на-Кубані в Краснодарському краї Росії призупинив свою роботу після атаки безпілотників.
Про це писали росЗМІ з посиланням на керівництво компаній "Слов'янськ ЕКО". Зокрема, у компанії заявили, що дрони, які атакували Слов'янський НПЗ, несли заряди з елементами ураження у вигляді сталевих кульок.
Голова Слов'янського району, де розташований уражений НПЗ, заявив, що на території заводу "впали" 6 безпілотників. Після "падіння" пролунали два вибухи.
Гучно було і в Ленінградській області: що відомо
- У Ленінградській області Росії у ніч проти 19 травня спалахнула Виборзька нафтобаза. Жителі міста активно бідкались в соцмережах на звуки вибухів.
- Жителі Виборга у своїх соцмережах повідомляли про те, що у місті гучно. Так, вони писали про потужний вибух в місті близько 2:50, після якого на території нафтобази розпочалася пожежа.
- Згодом стало відомо, що ГУР атакувало Виборзьку нафтобазу.
- Як повідомили джерела у спецслужбі, за допомогою 3 вибухових пристроїв було уражено вертикальні резервуари з паливом на вказаному об'єкті. Так, в результаті операції знищено три резервуари з пальним.